LECCE – Di Mariano, partita da applausi. Difesa, i soliti black-out: le pagelle della vittoria di Cittadella

LE PAGELLE DI CITTADELLA-LECCE

Gabriel 6,5: Generalmente attento, sia tra i pali, sia in uscita, tranne quando perde palla in presa alta ed è salvato da Lucioni e, sempre nel primo tempo, con un’uscita un po’ garibaldina su Okwonkwo. Sempre pronto a tenere sul filo tutti i compagni. Sul gol subito non sembrava poter fare molto.

Gendrey 6,5: Il migliore della difesa. In fase di copertura ogni tanto va in standby, ma recupera con una spinta costante sulla sua fascia di competenza. In crescita.

Bjarnason 5: Esordio da dimenticare per l’islandese, apparso sulle gambe, emozionato, bloccato, poco concentrato, in ritardo in più di un’occasione.

Dal 46′ Meccariello 6: Ci mette mestiere e cazzimma, quello che è mancato nel primo tempo a Bjarnason. Affidabile come un Multijet a gasolio.

Lucioni 5,5: Salva un gol già fatto, su un’uscita imperfetta di Gabriel. Si fa imbacuccare da Baldini sul gol poi annullato a Okwonkwo. Sul gol vero del centravanti di casa, poi, non è esente da colpe.

Gallo 5,5: Pronti via e si perde Baldini che mette in difficoltà Gabriel. Resta a guardare, come i suoi compagni di reparto, sul gol buono di Okwonkwo. Si va vedere, di tanto in tanto, in fase d’appoggio, ma i suoi cross non vanno mai a buon fine. In particolare, in un’occasione, ignora Rodriguez che era pronto a scattare da solo davanti a Kastrati, per mettere una inutile palla al centro.

Gargiulo 6: Soffre un po’ la gara dell’ex, specialmente nella ripresa, quando abbassa un po’ i giri del motore. Nel primo tempo lotta in mezzo al campo, e lo fa con discreti risultati.

Dal 72′ Blin 6: Entra per blindare il risultato, e, alla fine, centra l’obiettivo, chiudendo gli spiragli sino al triplice fischio.

Hjulmand 6,5: Incerto nell’occasione della traversa del Cittadella al 2’. Accende il motore, come tutti i suoi compagni, al 10’, aprendo il gioco per Di Mariano che confeziona un cioccolatino per Coda. Ancora non è a pieni giri, ma tiene botta sino alla fine, dettando i ritmi con qualità e quantità.

Björkengren 6: Come sempre, si fa vedere meno rispetto ai suoi compagni. Nel primo tempo si schiaccia all’indietro, come tutta la squadra di Baroni, e non riesce a filtrare e a far ripartire i suoi come sa fare. Nella ripresa si ricorda una bella percussione centrale con apertura a Coda che sbaglia mira di un nulla.

Dal 72′ Rodriguez 6: Non segna, tecnicamente non fa segnare, ma, sull’azione del gol di Di Mariano, col suo scatto in avanti, porta via un uomo, lasciando l’ex Venezia libero di calciare in porta e di battere Kastrati per la seconda volta.

Olivieri 5,5: Partecipa alla costruzione del gol del vantaggio, ma, poi, poco altro.

Dal 46′ Strefezza 6,5: Entra in campo e la qualità del gioco giallorosso sale. Sull’1-2 di Di Mariano c’è la sua firma, con un assist che non si poteva sbagliare.

Coda 6,5: Un gol, da rapace dell’area di rigore. Due o tre tentativi, di cui uno uscito di un nulla. Tante sponde per i compagni e un lavoro, decisivo, nell’azione del gol vittoria di Di Mariano.

Di Mariano 7,5: Ritorna su quel campo che, solo qualche mese fa, gli ha regalato una gioia immensa con la maglia del Venezia. Manda in porta Coda nel primo tempo, mette il sigillo sui tre punti nella ripresa. Nel mezzo crea sempre pericoli alla difesa avversaria. Meglio di così, non si può.

Dal 79′ Paganini sv: Entra per tenere palla ma ne perde un paio in maniera un po’ ingenua.

All. Baroni 7: Filotto. Tre su tre in sette giorni. Tanto di cappello. A Cittadella, soffre, rischia, poi riprende una gara che si stava per mettere male. Il gioco, spesso, sembra lasciato all’improvvisazione dei singoli e ancora non si intravede un’idea consolidata. Ma, nel calcio, contano i numeri. E i numeri dicono tre su tre.

CITTADELLA: Kastrati 5,5 – Vita 6, Perticone 6, Adorni 6, Donnarumma 5,5 (68′ Benedetti 5,5) – D’Urso 6 (55′ Antonucci 5,5), Pavan 6, Branca 5 (55′ Icardi 5,5) – Baldini 6,5 – Tounkara 6,5 (84′ Beretta sv), Okwonkwo 7 (84′ Tavernelli sv). All.: Edoardo Gorini 6.

(foto: archivio Coribello-SalentoSport)