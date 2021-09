LA CRONACA – Lecce, colpaccio a Cittadella! Coda-Di Mariano gol e terzo successo di fila

Terza vittoria di fila e stavolta vero e proprio colpaccio per il Lecce, che espugna il campo del temibile Cittadella per 1-2. Un match tirato, equilibratissimo e che premia un Lecce letale in zona gol, oltre che in crescendo sul piano del carattere. La classifica dice ora quarto posto momentaneo.

Baroni cambia tre elementi rispetto a Crotone, facendo esordire Bjarnason dietro, proponendo Bjorkengren per Helgason e facendo rifiatare Strefezza, sostituito da Olivieri. Turnover anche per Gorini, che nel suo 4-3-1-2 sceglie l’artiglieria pesante con Baldini alle spalle di Tounkara e Okwonkwo. L’inizio di gara è un incubo per il Lecce, salvato da Gabriel dopo trenta secondi sul diagonale preciso di Baldini. Tremano i giallorossi un solo minuto dopo: Okwonkwo scappa sulla linea del fuorigioco e, solo davanti a Gabriel, coglie in pieno la traversa. Poi due conclusioni ancora di Baldini, sempre stoppate, ma il Lecce è letale ed al decimo la sblocca. Hjulmand pesca solo Di Mariano sul secondo palo, sponda al bacio per Coda che deve solo appoggiare a porta vuota. Ma il Cittadella c’è è reagisce con la bordata di Pavan, nettamente alta un minuto dopo il gol salentino. I vertiginosi ritmi iniziali calano fisiologicamente ed il Lecce ne approfitta per crescere e prendere campo. Al 25′ azione insistite dei salentini Coda, libera al tiro Hjulmand che trova l’opposizione in corner della difesa granata. Ventinovesimo e destro da distanza siderale di Di Mariano: para Kastrati in due tempi. Subito dopo Okwonkwo scatta sul filo del fuorigioco, venendo anticipato in extremis da Gabriel in uscita con i piedi. Al 37′ il brasiliano deve però ringraziare Lucioni, che salva sulla linea su Perticone che aveva approfittato nella pessima uscita del portiere per girare verso la porta sguarnita. Negli ultimi istanti della prima frazione succede di tutto. Segna Okwonkwo, ma al momento del cross di Baldini il pallone era già uscito ed il VAR annulla. Rinvio di Gabriel, palla a Tounkara che lancia lo stesso Okwonkwo il cui diagonale destro trova l’angolino per il gol, stavolta buono, del pari a pochi istanti dall’intervallo.

Il primo tiro della ripresa lo effettua Coda, che al 53′ vince un contrasto e tenta il jolly da fuori: palla nettamente alta. Stesso esito quattro minuti dopo, quando il bomber giallorosso tenta il gran gol da posizione troppo defilata, spedendo palla in curva. Altra storia al 64′, quando Coda riceve da Bjorkengren e calcia rasoterra, vedendo il pallone out per questione di centimetri. Al 72′ gran punizione dalla distanza di Baldini e Gabriel attento nell’opporsi con i pugni. E’ il Lecce però a fare meglio nella ripresa, e dopo un consistente predominio arriva il vantaggio al settantottesimo: Coda apre per Strefezza il cui cross rasoterra è perfetto per Di Mariano che deve solo gonfiare la rete. Dopo il centro giallorosso il Cittadella si riversa in attacco alla ricerca del pari, trovando all’89’ un’insidiosa conclusione con Icardi, larga di non molto. L’ultima opportunità capita sul destro di Tavernelli, che alza sopra la traversa da ottima posizione. E’ vittoria giallorossa per 1-2.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Monza, venerdì sera al Via del Mare.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio Coribello/SS)