LECCE – Primavera, a Parabita arriva il Genoa: i convocati da mister Grieco e il programma della 4ª

Dopo il brillante passaggio del turno in Coppa Italia, che ha seguito la convincente vittoria di Verona in campionato, ritorna in campo oggi la Primavera del Lecce. Avversario di turno, sul sintetico dell’Heffort di Parabita, sarà il Genoa.

Mister Grieco, per l’occasione, ha convocato 23 calciatori:

PORTIERI – Borbei, Saamoja, Bufano

DIFENSORI – Hasic, Luperto, Torok, Russo, Nizet, Scialanga, Lemmens

CENTROCAMPISTI – Marti, Vulturar, Gallorini, Gonzalez, Lippo, Salomaa, Felici, Daka, Milli, Oltremarini

ATTACCANTI – Back, Burnete, Coqu.

I baby rossoblù hanno vinto due partite e persa una e, quindi, hanno un punto in più del Lecce. Squadre in campo alle ore 13.

Risultati quarta giornata: Atalanta-Milan 2-0 (ieri), Inter-Juventus 0-2 (ieri), Torino-Empoli 1-2 (ieri); Roma-Verona ore 10.45, Spal-Cagliari ore 11, Lecce-Genoa ore 13; Fiorentina-Sassuolo domani ore 15, Sampdoria-Bologna domani ore 15, Napoli-Pescara domani ore 17.

(foto: Noah Back, ph. Coribello-SalentoSport)