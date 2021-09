LECCE – Sticchi Damiani gongola: “E ora ritorniamo a fare del Via del Mare il nostro fortino. Tutti insieme”

Felice e sorridente, e non potrebbe essere altrimenti, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo l’1-2 di Cittadella e la terza vittoria in una settimana. Le sue parole rilasciate al Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Abbiamo avuto la conferma che abbiamo un gruppo che, se vuole, può sfatare anche un tabù che continuava a pesare maledettamente. Siamo un gruppo che ha nelle corde la possibilità di compiere una grande impresa come questa, guardando lontano. Abbiamo una rosa di 24 titolari, ognuno potrà dare il suo contributo perché il campionato è lungo e mi piace la voglia dei calciatori di sentirsi protagonisti, insieme alla capacità di attendere il proprio turno. I singoli? Hjulmand si è confermato una certezza, mi è piaciuto anche Bjorkengren. Gargiulo unisce corsa a generosità. Di Mariano, tre gol in due giornate, è stato determinante. Si percepisce il suo grande entusiasmo per la nostra maglia. Ci manca quella vittoria di Benevento, ma ora speriamo di tornare a costruire un fortino al Via del Mare. Spero nella squadra, ma anche nella gente, dobbiamo farcela insieme”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph. Coribello-SalentoSport)