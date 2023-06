LECCE – Baroni e l’ostacolo Monza: “Testa e concentrazione, di fronte la squadra più in forma”. I convocati

Ultima trasferta del campionato per il Lecce, domani ospite del Monza per alimentare le proprie speranze salvezza. Il match è stato presentato come di consueto in conferenza stampa dal tecnico giallorosso Marco Baroni.

In apertura si è parlato delle condizioni del capitano: “Hjulmand ha forzato un po’ di più, sta progredendo molto bene. Domani faremo delle valutazioni col ragazzo, ha fatto tutto tranne calciare la palla. Siamo sulla strada giusta. Dal primo minuto? Lo vorremmo avere sempre in campo ma valuteremo nell’ottica delle due gare. Ci sono 24 ore e le sfrutteremo. C’è stata una buona risposta nell’allenamento di oggi e queste ore ci serviranno per valutare”.

A centrocampo le alternative non mancano: “Askildsen ha fatto bene, anche Maleh una bellissima settimana. I ragazzi stanno bene, la squadra è centrata. Rientra Banda, Di Francesco si è allenato bene, come Strefezza. L’organico, a parte Dermaku, è al completo. Maleh a destra può avere una chance ma è importante l’atteggiamento, ripeto ho visto una buona settimana da parte loro”.

Guia a distrarsi con i risultati delle altre: “Io non guardo il risultato, è chiaro che i giocatori lo guardano. Non ci dobbiamo aspettare niente dagli altri, sarebbe un grave errore. Mi aspetto molto dai miei giocatori e dalla mia squadra, gli altri non mi interessano. Non bisogna fare questo. Ci sono due gare per noi, due gare per gli altri”.

Avere così tanto seguito al proprio fianco è un vantaggio per il Lecce: “Assolutamente, sono un’arma in più. La nostra gente a Monza fece un esodo l’anno scorso. Ciò ci carica. E’ uno di quei principi su cui lavoriamo, il senso di appartenenza a territorio e città. Siamo tutti coinvolti emotivamente e daremo tutto”.

In attacco ci sarà la solita staffetta: “Colombo-Ceesay staffetta diversa rispetto a Lecce-Spezia? Hanno caratteristiche diverse. Difficilmente se parte uno dei due giocano 90′, ci sono ruoli molto sottoposti a usura fisica. E’ probabile l’ingresso di Ceesay dal 1′, sta bene, veniva da tante partite. Cerco di gestire le risorse mentali e fisiche”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti, Pezzella, Pongracic

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Maleh, Helgason, Hjulmand, Gonzalez, Blin

ATTACCANTI: Ceesay, Oudin, Strefezza, Di Francesco, Voelkerling, Colombo, Banda

Assente Dermaku per infortunio.