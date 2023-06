ECCELLENZA – Playoff nazionali, al via la missione del Città di Gallipoli

Comincia domani pomeriggio l’avventura del Città di Gallipoli negli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza, che mettono in palio altri posti per la Serie D.

Dopo aver perso ai calci di rigore lo spareggio contro il Manfredonia, i giallorossi dovranno confrontarsi con il Città dei Sassi Matera nel quadrangolare, con sfide di andata e ritorno, che vede in campo anche i campani dell’Agropoli e i molisani dell’Isernia S. Leucio. Sia il primo turno, sia il secondo turno, si giocheranno con gare di andata e ritorno; in caso di parità, varrà la vecchia “regola Uefa” sui gol segnati in trasferta. In caso di punteggi identici, si giocheranno supplementari ed eventuali rigori.

Al “Bianco” dirigerà le operazioni il signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, con fischio d’inizio fissato per le ore 16.30. Alla stessa ora, presso l’impianto sportivo “R. Guariglia” di Agropoli, si giocherà Agropoli-Isernia. Le gare di ritorno sono fissate per domenica prossima, 4 giugno.

(archivio ©Coribello/SalentoSport)