SERIE D/H – Cavese-Nardò, ultimo atto: sale la febbre granata

Atto finale, domani pomeriggio, per il campionato di Serie D girone H, con la disputa della finale playoff tra Cavese e Nardò. Si giocherà al “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, a porte chiuse, con la direzione del signor Andrea Migliorini della sezione di Verona. Fischio d’inizio alle ore 16.

Il regolamento prevede che, in caso di parità nei tempi regolamentari, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, sarà dichiarata vincitrice dei playoff la formazione campana per la miglior classifica nella stagione regolare.

Entrambe le sfide di campionato si sono chiuse con un risultato di pareggio: 1-1 a Nardò a ottobre, 0-0 a Cava a febbraio. La squadra di Nicola Ragno, ieri pomeriggio, ha fatto il pieno del calore dei propri tifosi aprendo le porte dello stadio durante l’allenamento. Domenica, in piazza “Cesare Battisti”, sarà altresì allestito un maxi schermo per assistere alla partita e tifare tutti insieme per l’ultimo atto di quella che, comunque vada, è stata una stagione straordinaria.

(foto: lo stadio “S. Lamberti” di Cava de’ Tirreni)