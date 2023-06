LECCE – Prima Monza, poi Bologna: avversari tutt’altro che in vacanza. I precedenti e l’arbitro dell’U-Power Stadium

Da Monza-Lecce dipenderà una grossa fetta di salvezza per i giallorossi. E non solo. Giacché i brianzoli hanno l’obiettivo dichiarato di chiudere al meglio il proprio splendido torneo, cercando di fare il pieno nelle ultime due partite, come hanno fatto nelle ultime due contro Napoli e Sassuolo. Perché, in caso di ottavo posto e di contemporanea estromissione della Juventus dalle competizioni europee, il club presieduto da Silvio Berlusconi centrerebbe, non senza demeriti, la qualificazione al turno preliminare di Conference League, traguardo non da poco se si considera che, un anno fa, il Monza si apprestava a giocare i playoff di Serie B contro il Pisa e che è al suo esordio in massima serie. E, tanto per complicare maggiormente le cose, una delle squadre che seguono a due punti di distanza il Monza è proprio il Bologna, ultimo ospite al Via del Mare domenica 4 giugno, con orario ancora da definire (sic!) nel momento in cui scriviamo.

Pertanto, il Lecce avrà di fronte due avversari veri, e non affievoliti dalla mancanza di obiettivi, negli ultimi 180 minuti di gara. Tanto meglio, così il grado di concentrazione di Strefezza e compagni – almeno si spera – resterà alto per entrambe le sfide. Tra le concorrenti, lo Spezia ospita il Torino (che è pari punti col Bologna e con la Fiorentina), voglioso di giocarsi la partita per l’ipotesi sopra citata; il Verona, invece, se la vedrà con l’Empoli al “Bentegodi” e i toscani, questo sì, non hanno più obiettivi da inseguire, anche se, nell’ultima partita, hanno strapazzato in casa la Juventus. Cosa non da poco: il Lecce scenderà in campo domenica alle 15 già conoscendo i risultati di Spezia e Verona.

Quello tra Monza e Lecce sarà il quattordicesimo confronto diretto (e primo in Serie A) che si disputerà all’ex “Brianteo”, ora U-Power Stadium; il bilancio è di sole tre vittorie per i salentini, sette pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo match, in ordine di tempo, decise la gara un rigore di Coda, era il 27 febbraio del 2022. Il 4 maggio 2021, invece, s’impose il Monza per 1-0 con gol di Barberis su calcio di punizione, complicando, non di poco, i piani promozione del Lecce di Eugenio Corini.

Arbitrerà la partita il signor Daniele Doveri di Roma 1, proprio l’arbitro di Monza-Lecce 0-1 del 2021-22, ma anche di Salernitana-Lecce 1-2 e di Sampdoria-Lecce 0-2 di quest’anno (dati wlecce.it). All’andata finì 1-1 con gol di Sensi e di Gonzalez, unica rete in campionato dello spagnolo.

