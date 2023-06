LECCE – Hegland e Kljun riacciuffano il Verona. Primavera dritta in semifinale playoff

Si chiude con un pareggio la stagione regolare del Lecce Primavera, già qualificato per le semifinali playoff in gara secca.

Nell’ultima di campionato, Verona e Lecce hanno impattato per due a due una partita senza obiettivi per entrambe.

Veronesi in vantaggio al 12′ con un tiro secco di Patanè che sorprende Borbei, il Lecce sfiora il pari due volte con Bruhn al 45′, poi Hegland e Munoz, nella ripresa, sfiorano la marcatura dell’1-1. Al 67′, però, arriva il primo gol in campionato di Hegland con un tiro a giro dal limite. Nei minuti finali, fuochi artificiali: all’89’, uina punizione di Patanè, deviata da Abdellaoui, regala il 2-1 al Verona, che non ha nemmeno il tempo di giore perché al 90′ Kljun infilza Toniolo con un destro secco sul primo palo.

Per i giallorossi, la grande soddisfazione di aver chiuso la stagione regolare da prima in classifica (che vale l’accesso alle semifinali Scudetto contro la vincente di Sassuolo-Juventus) che si aggiunge anche al titolo di capocannoniere centrato da Rares Burnete, primo con 19 reti.

Appuntamento, per i lupetti, al 6 giugno a Sassuolo.

IL TABELLINO

VERONA-LECCE 2-2

RETI: 12′ Patanè (V), 67′ hegland (L), 89′ aut. Abdellaoui (V), 90′ Kljun (L)

VERONA (3-4-1-2): Toniolo; Matyjewicz, Dalla Riva (80′ Agbonifo), Nwanege; Furini (64′ Riahi), Patanè, Schirone, De Battisti (74′ Ebengué); Florio; Diao Balde (80′ Dias Patricio), Dentale (64′ Zorom). A disposizione: Boseggia, Marchetti, Caia, Bernardi, Szimionas, Bragantini, Pavanati, Valenti, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

LECCE (4-3-3): Borbei; Muñoz, Russo, Pascalau (56′ Hegland), Hasic (46′ Abdellaoui); McJannet, Vulturar [C] (46′ Samek), Berisha; Salomaa (46′ Klujn), Bruhn, Daka (73′ Gueddar). A disposizione: Moccia, Leone, Bruns, Nikko. Allenatore: Federico Coppitelli

ARBITRO: De Angeli di Milano.

(archivio Coribello/SS)