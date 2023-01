LECCE – Baroni all’esame Campioni d’Italia: “Uscire dal campo sfiniti se vogliamo fare bene”. I convocati

Torna il campionato ed il Lecce giocherà tra le mura amiche ospitando i Campioni d’Italia in carica del Milan. A presentare la sfida come di consueto mister Marco Baroni.

Il match di domani è di quelli che si presentano da soli: “Giochiamo contro i Campioni d’Italia, squadra allenata da un bravissimo Stefano Pioli che ha portato un calcio moderno, dinamico, bello. Gli vanno fatti i complimenti per questo. Sappiamo quindi quanto per noi sia difficile questa partita. Servirà una gara di dedizione, per fare la nostra parte dovremo finire la gara sfiniti. Solo così si può provare a mettere in difficoltà una squadra come il Milan”.

In mezzo al campo c’è il rientro del capitano: “Hjulmand è il nostro capitano e rientra. In quel reparto c’è chi sta facendo molto bene. Mi è piaciuta la prova di Maleh, deve solo innalzare la sua condizione fisica che è normale non sia ancora delle migliori, visto che anche se era in forma non giocava da tempo. Come sempre tre partono e minimo due subentrano. In partite del genere bisogna essere sfiniti in sedici”.

Sui calciatori recuperati: “Banda sta molto meglio, al tendine aveva uno stato infiammatorio che via via sta svanendo. Helgason mancava da un po’ e verrà con noi per rientrare piano piano. Ceesay ha avuto un problemino, ne ho parlato con lui e dobbiamo valutare un attimo”.

Per Colombo non è una partita come tutte: “Dico sempre ai miei giocatori di cercare i fatti, le parole se le porta via il vento. Deve andare forte anche per dimostrare magari all’avversario di avere le qualità per rientrare. Innanzitutto deve però giocare per la squadra, che è la cosa più importante”.

Sono ben tre i centrali assenti: “Sono tranquillo nonostante le assenze in difesa anche perché c’è una ragazzo come Tuia che considero un titolare, se va in campo non sbaglia partita. Pongracic ha questo problemino, non è una cosa grave e con lo staff abbiamo deciso di dare l’ok per determinati accertamenti e terapie, oltre che per lavorare. Era giusto che potesse anche essere sereno sotto questo punto di vista. Quando tornerà sarà subito pronto”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Per noi il senso di appartenenza della nostra gente conta tantissimo. E’ importante che la gente senta quanto questa squadra spende in campo per fare bene. Vogliamo emozionare e dobbiamo sfruttare al meglio l’entusiasmo della nostra gente. Di fronte avremo sempre i Campioni d’Italia, non dimentichiamocelo”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Tuia, Gallo, Gendrey, Lemmens, Umtiti, Pezzella;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh, Bistrovic, Hjulmand, Helgason;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P., Listkowski.

(Non convocati: Cetin, Dermaku, Pongracic, Bjorkengren)