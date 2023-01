SERIE A – Milan, Pioli: “A Lecce sarà una gara molto difficile. Seguiamo Colombo con molta attenzione…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della trasferta di domani pomeriggio a Lecce nella conferenza stampa precedente alla partenza del gruppo in direzione Salento.

“Ho visto volontà e determinazione negli occhi dei giocatori, nelle ultime partite non abbiamo raggiunto dei risultati che stavamo controllando. Ho visto voglia di fare qualcosa di più e di imparare dai nostri errori. Lecce? Sarà una sfida molto difficile perché loro attraversano un momento in cui hanno molta fiducia, stanno bene in campo, mentalmente e fisicamente. Colombo sta facendo molto bene, è giovane ma sta migliorando tanto e il Milan lo sta seguendo con grande attenzione”.

(fonte: acmilan.com)