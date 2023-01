LECCE – Arriva il Milan: comunicazioni e consigli per i tifosi che raggiungeranno il Via del Mare

In vista della maxi affluenza prevista nel pomeriggio allo stadio Via del Mare, in occasione di Lecce-Milan (ore 18), l’Us Leccce invita i tifosi a raggiungere lo stadio con congruo anticipo. La nota:

In considerazione dell’elevata affluenza di pubblico, l’U.S. Lecce invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare con congruo anticipo.

Apertura cancelli ore 15.00.

È fortemente consigliato garantire almeno 90 minuti di cuscinetto prima dell’inizio della partita evitando lunghe file ai cancelli di ingresso, dove saranno svolti i controlli di sicurezza, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

Per coloro che giungeranno da fuori città in auto è consigliabile utilizzare la Tangenziale Est e le seguenti uscite:

– 8A per chi proviene da “Brindisi” (Nord Salento) e 8B per chi proviene da “Maglie-Gallipoli” (Sud Salento).

Consentono di raggiungere, attraversando viale della Cavalleria e via Lodi, i parcheggi di Settelacquare, di Viale Roma, del mercato Bisettimanale, di Piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, di Piazza Napoli, di Piazza Modena, di Piazza Salerno e di Via Potenza.

– 7A per chi proviene da “Brindisi” (Nord Salento) e 7B per chi proviene da “Maglie-Gallipoli” (Sud Salento).

Consentono di uscire sulla Lecce-San Cataldo in entrambi i sensi e di recarsi in direzione stadio verso Viale Giovanni Paolo II dove è possibile parcheggiare l’auto a bordo strada sulla corsia esterna in direzione centro città e verso Via Scrimieri dove è possibile parcheggiare nel senso di marcia in uscita dalla città.

Si ricorda che i Piazzali C. Rozzi (Est) e Attilio Adamo (Ovest), saranno accessibili solo agli autoveicoli autorizzati (personale in servizio/addetti ai lavori in possesso di apposito Pass, persone con disabilità in possesso di pass CUDE, titolari di pass Over 80 abbonati).

L’accesso è gestito dall’U.S. Lecce previa esibizione del pass.

In occasione della gara Lecce – Milan, resta confermato il servizio di trasporto pubblico “Stadio in Bus” a cura della SGM Lecce.

BOTTEGHINI STADIO – Non abilitati alla vendita dei biglietti.

Attivi dalle ore 16:00 alle ore 18:45, solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI.

Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il servizio assistenza Ticketing 334.2844565.