LECCE – Banda: “Questo il posto giusto per me”. Corvino sul mercato: “Trattativa per Umtiti e non solo”

Nuova presentazione nella mattinata del Lecce. Quest’oggi la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via de Mare è infatti stata teatro della conferenza stampa con protagonista Lameck Banda, neo ala giallorossa.

Lo zambiano si è detto emozionato per l’opportunità: “Sono molto felice di essere qui. Penso che la squadra, la città e la tifoseria siano fantastiche. Per ora mi sto trovando bene e spero di fare bene con il Lecce. Non mi aspettavo di essere lanciato subito nella formazione di Baroni, sono emozionato perché è stato possibile giocare subito e mi sono trovato bene cercando di fare il mio. Ho giocato con Diniz in Israele ed ovviamente gli ho chiesto come sarebbe stato giocare a Lecce. Mi ha parlato molto, avevo anche altre offerte ma Marcus mi ha convinto ad accettare la proposta giallorossa dicendomi che sarebbe stata la migliore per il mio futuro. Dunque non ho avuto dubbi ed ho scelto i giallorossi”.

Successivamente il direttore tecnico Pantaleo Corvino ha fatto il punto del mercato: “Lavoriamo su tante idee, nell’ombra, per vedere se sono fattibili, ma succede che qualche idea viene fuori dopodiché tutto è possibile, l’opportunità si può alterare. Spesso, come in nel caso di Umtiti, non si può smentire. Continuo a dire che è stata un’idea come tante altre, questa è una trattativa che va considerata tale ed in quanto tale tutto può accadere. In avanti le ciliegine sono già arrivate. Abbiamo preso elementi come Ceesay, Persson, Banda, Di Francesco e Colombo, elementi dal grande potenziale ma anche esperienza come nel caso di Di Francesco. In pochi mesi era difficile fare meglio, considerato che abbiamo tenuto i migliori. Questa squadra ha bisogno di cresce attraverso il lavoro. Teniamo però sempre conto che il mercato è imprevedibile“.

Sul caso-Normann ha aggiunto: “Alla luce di certe documentazioni c’era la possibilità che lo 0.01% di queste venisse impugnato anche se il 99,99 era a posto. Per evitare che ciò accadesse, per noi o per il ragazzo, abbiamo deciso di evitare. Era un’idea tra le tante valutate per il centrocampo.