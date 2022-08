LECCE – Askildsen ha voglia di giallorosso: “Ho tanto da migliorare, non vedo l’ora di farlo qui”

Conferenza stampa per Kristoffer Askildsen quest’oggi. Il norvegese si è presentato alla stampa raccontando le prime impressioni dal suo arrivo al Lecce e non solo.

L’anno scorso non è stato semplice per il centrocampista, ma ora vuole rilanciarsi: “Il poco spazio avuto l’anno scorso? Sono stato fermo un mese a febbraio e poi ho giocato solo due gare per scelta del mister. Sono arrivato a Lecce a preparazione già iniziata, sto bene, sono entrato in un bel gruppo e c’è tanto da fare all’inizio anche se non è difficile. Bisogna creare le relazioni in campo e arriveremo alla quadratura”.

Nel Salento ha trovato diversi calciatori scandinavi: “Anche alla Samp c’erano tanti scandinavi. A me piace di più la cultura italiana, preferisco scoprire più su loro e sugli altri stranieri anche se noi abbiamo due svedesi, un islandese e un danese. I 30-35 gradi non mi spaventano, presto sarò leccese”.

Sull’avvio di stagione e la voglia di crescere: “Ora c’è la Coppa Italia e poi l’Inter, noi siamo pronti Vogliamo far bene, speriamo di vedere tanti tifosi allo stadio. Personalmente devo migliorare in tutto, nei contrasti, nei passaggi e nel colpo di testa. Non ho modelli a cui ispirarmi, voglio fare bene arrivando magari allo scudetto, al Mondiale, alla Champions League ma bisogna lavorare”.