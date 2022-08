BASKET A2/m – Esordio in casa contro Chiusi, l’ultima a Udine: il calendario dell’AP Next Nardò 2022/23

Si parte il 1° ottobre, in casa (al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce) contro Chiusi e si chiude la stagione regolare il 26 marzo 2023 a Udine: ecco il calendario dell’Andrea Pasca Next Nardò per la stagione sportiva di A2 2022/23. Nardò è stato inserito nel girone Rosso del prossimo campionato di A2 insieme a: Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, Chieti, San Giobbe Chiusi, United Eagles Cividale del Friuli, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro 2015 Forlì, Pallacanestro Mantovana, Pistoia Basket, Basket Ravenna, Rinascita Rimini, Cestistica San Severo, APU Udine.

GG 1-14 (01.10.2022 – 21.12.2022): Nardò-Chiusi

GG 2-15 (09.10.2022 – 04.01.2023): Fortitudo Bologna-Nardò

GG 3-16 (16.10.2022 – 08.01.2023): Nardò-Mantova

GG 4-17 (23.10.2022 – 15.01.2023): Ravenna-Nardò

GG 5-18 (30.10.2022 – 22.01.2023): Nardò-Pistoia

GG 6-19 (06.11.2022 – 29.01.2023): Nardò-Forlì

GG 7-20 (12.11.2022 – 05.02.2023): Cividale-Nardò

GG 8-21 (20.11.2022 – 12.02.2023): Cento-Nardò

GG 9-22 (27.11.2022 – 19.02.2023): Nardò-San Severo

GG 10-23 (04.12.2022 – 26.02.2023): Ferrara-Nardò

GG 11-24 (07.12.2022 – 05.03.2023): Nardò-Rimini

GG 12-25 (11.12.2022 – 19.03.2023): Chieti-Nardò

GG 13-26 (18.12.2022 – 26.03.2023): Nardò-Udine