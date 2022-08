LECCE – Record di abbonamenti battuto, la società: “Ancora una volta, i nostri tifosi si sono superAti”

Record di abbonamenti battuto: pochi minuti fa, come comunica l’Us Lecce, è stata emessa la tessera numero 18.764, vale a dire, una in più rispetto al vecchio record di abbonamenti fatto registrare alla vigilia della scorsa stagione sportiva in Serie A, la 2019-20.

“Ancora una volta, i nostri tifosi si sono superAti”, scrivono dalla società giallorossa.

La chiusura della campagna abbonamenti è fissata per le ore 20 di venerdì 5 agosto. Il punto vendita dello stadio di Via del Mare sarà operativo sino alle 19 di giovedì 4, per la concomitanza con la prima gara ufficiale dei giallorossi in Coppa Italia, in programma dopodomani sera contro il Cittadella. Quindi, solo nella giornata di venerdì, di potranno sottoscrivere abbonamenti nelle modalità online presso i punti vendita abilitati.

(foto: Coribello/SalentoSport)