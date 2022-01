LECCE – Asencio, vice-Coda ma non solo: “Una grande opportunità per me. Qui c’è grande qualità”

Il nuovo attaccante del Lecce, Raul Asencio, arriva per offrire un’alternativa a Coda ma anche per cercare il salto di qualità. Stamattina è stato presentato alla stampa.

Lo spagnolo ha sentito subito la fiducia del nuovo club: “Ero già stato chiamato in passato, dunque ho capito il grande interesse per me. A Natale mi ha chiamato Trinchera, so quanto mi hanno voluto. E’ stata una grande occasione per me e l’ho voluta prendere al volo”.

Nel gruppo c’è qualità e disponibilità: “Della squadra ho avuto una buona impressione soprattutto in termini di semplicità e bravura dei ragazzi. Sono stato accolto benissimo, già dalla prima cena in ritiro mi sono sentito come se fossi qua da tempo. Sono tutti grande giocatori, io sono giovane come tanti che spingono tanto ed hanno voglia di dimostrare. Questo fa molto bene alla squadra. So com’è fatto il Lecce, le ambizioni che ha, avendolo incontrato in passato. Si vede la voglia che c’è di arrivare agli obiettivi. Ritrovo Coda e Strefezza, elementi di qualità assoluta”.

Sulla Serie B: “Conosco questo campionato da tanto. Quest’anno ero in Spagna e non l’ho seguito tanto, ma attraverso gli ex compagni con cui mi sono sentito so che ci sono tante squadre che hanno costruito un collettivo con l’obiettivo di salire“.

Lecce può essere una svolta per la sua carriera: “Ho quasi 24 anni, vengo da stagioni non certo buttate ma in cui sono cresciuto tanto. Certo avrei voluto fare di più, so che posso farlo. Ora però posso dimostrare il mio valore, dopo tanti prestiti ora sono di proprietà. Se arrivi in un club di tale forza sei consapevole di poter avere un ruolo importante riuscendo a migliorare ancora la qualità“.

Sul match di ieri: “Ho visto una squadra con grandissima voglia di vincere. Non importa come, bisogna però provarci dall’inizio alla fine. Poche sono le partite facili da vincere, soprattutto quelle contro squadre come la Cremonese. E’ stato bello vedere tutti remare verso questo obiettivo e ci siamo riusciti”.