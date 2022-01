VOLLEY A3/m – Resurrezione Galatina, contro Modica arriva un match perfetto

Prova maiuscola dell’Olimpia Sbv Efficienza Energia Galatina che offre al vernissage del neo tecnico Bua la sua miglior interpretazione. Contro Modica è vittoria piena e convincente sotto tutti gli aspetti, spettacolo compreso, il cui vaglio passa attraverso tre ordini comportamentali: coralità di squadra, atteggiamento positivo e sufficienza piena in tutti i fondamentali.

Insomma l’abbondante infiltrazione di carica agonistica, latitante ed abulica nelle ultime gare, è emersa con prepotenza sul parquet incidendo produttivamente sui livelli di rendimento che hanno segnato percentuali ottimali. Un viatico che muove la classifica, rigenera un ambiente ed apre nuovi orizzonti per traguardare concreti obiettivi di salvezza.

E dire che l’inizio gara prendeva una piega nient’affatto favorevole ai padroni di casa. Ma veniamo alla gara.

I set – Partenza lampo dei modicani e Galatina è ferma al palo 0-4. Latorre chiama in causa Lotito per lo spunto del 5-8, poi scatena Buracci che opera il sorpasso (16-14) e comincia scaldare Giljanovic. Si mette anche in proprio il regista galatinese rispondendo a Raso e Chillemi, i più attivi degli ospiti, potendo godere della calamita croata in ricezione che offre un 83% di perfezione. I cinque errori al servizio di ambedue le formazioni non pesano nell’economia dei rispettivi punteggi: la differenza a favore dei blucelesti salentini la fa una percentuale realizzativa del 52% contro il 40% dei siciliani per un 21-17 che lievita con Antonaci e Buracci per il 25-19 conclusivo.

II set – Scrollate tensioni ed emozioni Efficienza Energia gira a pieno ritmo. I punteggi di 8-6 e 16-11 sono la progressione con cui un Latorre spettacolo chiama in causa i suoi avanti. Buracci e Giljanovic sfondano con continuità ed offrono una serie di pipe del croato veramente pregevoli.Sardanelli giganteggia con difese eclatanti, la costruzione dei muri da posto 4 e da posto 2 annullano sia Martinez che Loncar costringendoli ad errori in sequenza. Mister D’Amico li avvicenda con Gavazzi e Turlà ma non basta il 75% realizzativo del giovane laterale e del capitano Chillemi a frenare Lotito ed un Buracci inarrestabile che stacca una percentuale d’attacco del 62%. Anche questa frazione di gioco si chiude con un meritatissimo 25-19.

III set – Non cambia la musica: Efficienza Energia è affamata. Violenta accelerata iniziale per un 8-3 che la dice lunga e non procura dubbi di tenuta sul sestetto di mister Bua. Si dividono equamente le conclusioni-punto Lotito, Giljanovic e Buracci (4 punti a testa) portando il punteggio sul 16-10. Nella squadra ospite è il giovane Turlà con Gavazzi e Chillemi a non mollare, mentre Pepe ed Antonaci mettono la museruola a Garafolo e Raso. Latorre impreziosisce una gara eccellente con grandi difese, ed un ace per il 21-14, poi Pepe chiude con un muro imperioso la contesa sul 25-19.

Torna a sperare Efficienza Energia dopo questa prova di forza nel nuovo corso targato Bua. Il tecnico siciliano ha apportato pochi correttivi, privilegiando i reiterati attacchi in pipe di Giljanovic e Lotito e responsabilizzando capitan Buracci che ha chiuso la gara come MVP con 15 punti e soprattutto con un 57% di attacchi punto.

Lo tallona con un altrettanto pregevole 53% realizzativo Marco Lotito che oggi ha tagliato i 500 punti in carriera.

Ora il calendario impone il turno di riposo e il lavoro di mister Bua potrà essere più analitico e variabile sotto gli aspetti di coinvolgimento di tutto il gruppo. Gli è stato affiancato nella gestione tecnica l’allenatore Mimmo Monaco con il quale potrà interfacciarsi nell’inserimento in organico di alcuni atleti under del settore giovanile. La risalita è cominciata.

—

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-AVIMECC MODICA 3-0

(25-19,25-19,25-19)

GALATINA: Apollonio (L), Pepe 5, Lotito 13, De Matteis (ne), Giljanovic 13, Calò (ne), Sardanelli (L), Latorre 6, Antonaci 3, Lentini (ne), Buracci 15. All. Peppe Bua, vice Mimmo Monaco.

MODICA: Alfieri 1, Raso 3, Martinez 2, Turlà 8, Chillemi 9, Nastasi (L), Gavazzi 6, Aiello (L), Firrincieli (ne), Lonkar 3 , Garofolo 4, Saragò. All. D’Amico Giancarlo Vice Di Stefano Vincenzo.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3ª rit.): Palmi-Aversa 2-3, Galatina-Modica 3-0, Marcianise-Sabaudia 3-0, Tuscania-Aurispa L. Lecce 3-0, Massa Lubrense-Casarano 3-1, Ottaviano-Marigliano 3-1. Riposa Aci Castello.

CLASSIFICA: Aversa 35 – Aurispa L. Lecce 32 – Tuscania e Aci Castello 30 – Palmi 29 – Casarano 26 – Modica 20 – Marcianise 19 – Massa Lubrense 17 – Ottaviano 16 – Sabaudia 14 – Galatina 7 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (4ª rit. – 30 gen.): Aci Castello-Tuscania, Marigliano-Palmi, Modica-Ottaviano, Sabaudia-Massa Lubrense, Aurispa L. Lecce-Casarano, Aversa-Marcianise. Riposa Galatina.

(fonte: Piero de Lorentis, US Volley Galatina)