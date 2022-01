VOLLEY A3/m – Casarano, le assenze pesano tantissimo: Massa Lubrense la spunta in quattro set

La vigilia della trasferta in terra campana non aveva lasciato presagire nulla di buono per la Leo Shoes Volley Casarano: alle assenze già annunciate del capitano Torsello e del regista Ciardo si è aggiunto, a poche ore dal match, un virus intestinale che ha fortemente debilitato l’opposto Paoletti, il quale ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il primo scorcio della sfida in cui debolezza e nausea ne hanno pregiudicato la prestazione.

Il resto della truppa guidata da mister Licchelli ha tentato l’impresa di giornata ma la mancanza dell’apporto di tre pedine fondamentali nello scacchiere rossoazzurro è stata più incisiva dell’orgoglio messo in campo da Peluso e compagni costretti a cedere il passo ad una Shedirpharma ordinata e brava ad approfittare delle sfortune altrui.

I primi due set si giocano punto a punto con le due squadre che si rincorrono nel punteggio non riuscendo mai ad accumulare un vantaggio importante. Lugli e Sorrenti da un lato, Paoletti e Baldari dall’altro sono i protagonisti di un primo set che sorride ai padroni di casa al fotofinish (29-27).

Stesso copione nel secondo parziale con le uniche differenze che vengono ravvisate nel calo fisico accusato da Paoletti e nella vittoria del set che questa volta premia gli ospiti trascinati da un super Petras (24-26).

Il giovane D’Amato prende il posto di Paoletti e l’assenza del bomber rossoazzurro incide pesantemente tra le fila della Leo Shoes: la formazione di casa, con Lugli sugli scudi, approfitta dell’evidente sbandamento degli avversari e si riporta in vantaggio (25-20).

L’ultimo set coincide con il tracollo dei ragazzi di mister Licchelli che non riescono ad abbozzare una giusta reazione e mestamente soccombono sotto i colpi degli attaccanti bianco verdi bravi a mantenere alta la concentrazione e a chiudere la contesa in proprio favore (25-16).

In attesa di tempi migliori la Leo Shoes si lecca le ferite e si appresta a vivere l’appuntamento infrasettimanale con gli ottavi di Coppa Italia sperando di recuperare qualcuno degli assenti.

—

IL TABELLINO

MASSA LUBRENSE-LEO SHOES CASARANO 3-1

(29-27, 24-26, 25-20, 25-16)

MASSA LUBRENSE: Pontecorvo (L) ne, Aprea, Illuzzi 2, Lugli 21, Fantauzzo 14, Sorrenti 14, Deserio 8, Pilotto 6, Denza (L), Peripolli ne, Imperatore, Conoci ne, Grimaldi, Miccio ne. All. Esposito.

CASARANO: D’Amato 6, Petras 23, Peluso 7, Meleddu 4, Ciardo ne, Stefano ne, Scaffidi, Baldari 15, Pierri (L), Ribecca 1, Urso (L) ne, De Micheli ne, Paoletti 10. All. Licchelli.

ARBITRI; Grassia e Grossi.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3ª rit.): Palmi-Aversa 2-3, Galatina-Modica 3-0, Marcianise-Sabaudia 3-0, Tuscania-Aurispa L. Lecce 3-0, Massa Lubrense-Casarano 3-1, Ottaviano-Marigliano 3-1. Riposa Aci Castello.

CLASSIFICA: Aversa 35 – Aurispa L. Lecce 32 – Tuscania e Aci Castello 30 – Palmi 29 – Casarano 26 – Modica 20 – Marcianise 19 – Massa Lubrense 17 – Ottaviano 16 – Sabaudia 14 – Galatina 7 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (4ª rit. – 30 gen.): Aci Castello-Tuscania, Marigliano-Palmi, Modica-Ottaviano, Sabaudia-Massa Lubrense, Aurispa L. Lecce-Casarano, Aversa-Marcianise. Riposa Galatina.