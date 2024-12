LECCE – Ammenda alla società e squalifica a Guilbert: il Giudice sportivo

Classica multa per l’Us Lecce ma non per il lancio del sasso poi consegnato, con modalità decisamente melodrammatiche, all’arbitro dal laziale Guendouzi.

Ottomila euro da versare per la società giallorossa “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di gioco e due bottigliette di plastica sul recinto di gioco”. Totale ammende 2024/25: 57.500 euro; dal 2022/23: 259.000 euro.

Una giornata da scontare per Frederic Guilbert, espulso al 45′ di Lecce-Lazio; il francese, dunque, salterà la trasferta di Como.