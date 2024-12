ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Aggredisce l’arbitro, lunghissima squalifica: il Giudice sportivo, gare del 22.12.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 22 dicembre 2024.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI:

ATL. ACQUAVIVA: Giovanni Bongermino (1)

ATL. RACALE:

BARLETTA:

BISCEGLIE: Renato Ferrulli (dir., fino al 14-01-25); Orazio A. Stefanini (1); Morifere Konè (1)

BITONTO: Michele Aprile (1)

BRILLA CAMPI:

CANOSA:

CORATO: Francesco Ingredda (1)

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA: Noel Arnesano (4)

GALLIPOLI: Ammenda di 300 euro; Tiziano Prinari (2)

GINOSA: Fabio Fede (1)

MANDURIA:

MOLFETTA: Ammenda di 500 euro; Giambattista Tedesco (dir., fino al 24-02-25); Martino Traversa (all., fino al 14-01-25); Adrian Alberto Luis (2)

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI:

POLIMNIA: Salvatore Dalesio (dir., fino al 08-03-25, Coppa Italia)

S. MASSAFRA:

UC BISCEGLIE: Angelo Monopoli (all., fino al 14-01-25); Roberto Miano (1)

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: Andrea Salvadore (all., fino al 24-01-25); Juan A. Duarte (3)

ATL. TRICASE:

CAROVIGNO:

COPERTINO:

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Nicolò Spedicato (1)

MESAGNE:

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES: Antonio F. Lorenzo (4, “Dopo essere stato espulso, a fine gara, rientrava sul terreno di gioco tentando di avvicinarsi all’arbitro senza riuscirvi per l’intervento dei dirigenti locali; nella circostanza teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro”).

RS CRISPIANO: Leopoldo Di Maglie (dir., fino al 24-01-25); Cataldo Valentini (all., fino al 24-01-25)

SAVA:

TAURISANO: Andrea Maiolo (1); Luca Perdicchia (1)

TERRE ACAYA-ROCA: Danilo Luperto (1)

TREPUZZI:

V. LOCOROTONDO: Graziano Pascullo (fino al 31-12-26)*

V. MATINO:

VEGLIE: Ivan Mele (1)

* Gara Virtus Locorotondo-Sava: “Il Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al 39′ del secondo tempo il sig. Pascullo Graziano, calciatore di riserva della società Virtus Locorotondo, si rivolgeva all’arbitro in modo irriguardoso, uscendo dall’area tecnica;

che, successivamente, alla notifica del provvedimenti di espulsione, il predetto calciatore colpiva l’arbitro con un violento schiaffo al volto e con un violento calcio all’altezza degli arti inferiori, causandone la caduta e temporaneo dolore;

che, successivamente, il calciatore, mentre l’arbitro si trovava ancora a terra, tentava nuovamente di entrare in contatto con l’arbitro, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra e dei dirigenti della società di appartenenza;

che, a seguito di tale aggressione, l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara in quanto avvertiva giramento di testa e dolore agli arti inferiori che non gli consentivano di portare a termine l’incontro;

tanto premesso, si delibera la sconfitta per 3-0 alla società Virtus Locorotondo; la squalifica del calciatore Pascullo Graziano sino al 31-12-2026 per i fatti di cui in premessa”.

Gara Veglie-Copertino del 22 dicembre (2-2 sul campo): risultato sub iudice per via del preannuncio di ricorso da parte del Copertino.