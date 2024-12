BASKET C/m – LSB Lecce, settima sinfonia al cospetto di Francavilla

La Cce Scuola di Basket Lecce chiude il 2024 con l’ennesima vittoria di una stagione sempre più entusiasmante. Gli uomini di coach Michelutti hanno trovato sotto l’albero la settima vittoria consecutiva ottenuta sul parquet di Francavilla. I biancazzurri si sono imposti per 79-87 mandando in doppia cifra cinque giocatori (Mocavero, Renna, Vidakovic, Ouandie e Ingrosso). Un dato che sta diventando un dolce cliché grazie ai meccanismi sempre più oliati di una squadra che sta facendo della coralità il suo principale punto di forza. La Cce Lsb Lecce presieduta da Sandro Laudisa ha suonato la settima sinfonia del campionato maschile interregionale di serie C continuando a tallonare la capolista Castellaneta.

Con Francavilla è stata una gara molto tirata soprattutto nei primi due quarti. Il primo periodo infatti si è chiuso sul 21-22, mentre al termine della seconda frazione le squadre sono andate a riposo con tre lunghezze di differenza in favore dei viaggianti. Dopo la pausa lunga, Mocavero e compagni sono stati bravi ad allargare il gap nel punteggio chiudendo il terzo quarto sul +9, che ha di fatto indirizzato la gara verso un’altra vittoria di capitale importanza. Nell’ultimo periodo La Scuola di Basket Lecce ha avuto il merito di continuare a giocare su ritmi elevati chiudendo le porte alla rimonta dei padroni di casa. Come già accaduto in altre partite della regular season, il team leccese ha dimostrato incisività ed una buona dose di cinismo nei momenti chiave della gara. Un sintomo di concretezza e grande lucidità, che sta consentendo alla squadra di Michelutti di viaggiare in classifica a doppia velocità. E se sul piano mentale tutti gli interpreti del roster stanno dando il personale contributo alla causa, anche dal punto di vista squisitamente atletico la squadra sta performando ad ottimi livelli. Un gran bel biglietto da visita per un 2025 da vivere con i galloni della squadra da battere.

—

IL TABELLINO

Francavilla 1963 Basket – Cce Lsb Lecce 79-87

(21-22, 41-44, 60-69)

Francavilla: Cerminara, Galetta, Caricati, Madaro 10, Pesare, Floreani 7, Bianco 3, Leo 29, Urso 17, Eletto 13, Manigrasso.

Cce Lsb Lecce: Murrone, Laudisa 2, Ingrosso 10, Renna 13, Mocavero 21, Cantagalli 9, Capoccia, Esposito, Dosic 4, Vidakovic 14, Ouandie 14. All. Michelutti.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 12): Assi Brindisi-AB Potenza 61-77, Cus Foggia-NM Corato 69-81, Francavilla-LSB Lecce 79-87, Fasano-NV Mesagne 70-75, F. Trani-NP Monteroni 61-84, Molfetta-Barletta 100-73.

CLASSIFICA: Castellaneta 20 – LSB Lecce 18 – Mesagne 16 – Monteroni, Francavilla, Molfetta 14 – Potenza, Cus Foggia, Fasano, Assi Brindisi 10 – Corato 4 – Barletta, F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (11-1due gen.): LSB Lecce-Trani, Corato-Castellaneta, Mesagne-Molfetta, Potenza-Francavilla, Monteroni-Fasano, Barletta-Cus Foggia.