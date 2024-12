VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 22.12.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 12): Offanengo-Altino 3-0, Olbia-T. Albese 3-2, Itas Trentino-FG Busto Arsizio 2-3, Esperia-Fratte 3-0, Concorezzo-Melendugno 0-3.

CLASSIFICA: FG Busto Arsizio 29 – Itas Trentino 27 – Melendugno, Offanengo 21 – Olbia, Fratte 19 – T. Albese 13 – Concorezzo 8 – T. Altino 2.

PROSSIMO TURNO (26 dic.): Offanengo-Esperia, Busto Arsizio-Olbia, Melendugno-Altino, Fratte-Itas Trentino, T. Albese-Concorezzo.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 11): Ortona-Reggio Calabria 3-2, Lagonegro-Sorrento 3-2, Aurispa-Castellana G. 3-2, Modica-Gioia del Colle 3-2, Napoli-Campobasso 3-0.

CLASSIFICA: Sorrento 28 – Ortona 24 – Reggio Calabria 20 – Gioia del Colle 18 Lagonegro 16 – Modica 14 – Sabaudia 12 – Aurispa 11 – Castellana Grotte 10 – Napoli 7 – Campobasso 5.

PROSSIMO TURNO (26 dic.): Sabaudia-Ortona, Campobasso-Lagonegro, Gioia del Colle-Aurispa, Reggio Calabria-Modica, Sorrento-Napoli.

(US Aurispa, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita supera Castellana al tiebreak. Ultima sfida del girone di andata per Aurispa Links per la Vita e Bcc Tecbus Castellana Grotte, che si affrontano al Palazzetto dello Sport di Tricase per l’11a giornata di Serie A3 Credem Banca. Il sestetto di coach Cavalera è composto dagli schiacciatori Iannaccone e Ferrini, dal palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Fase di studio con le due squadre che rispondono colpo su colpo: Penna e Iannaccone mettono a terra i primi palloni ma un break ospite costringe subito coach Cavalera a chiamare il timeout (5-9). Maletto e Penna accorciano le distanze, ma qualche errore di troppo mantiene Castellana a 3 punti di distanza (10-13). Gli errori di Aurispa Links per la Vita continuano, complice anche l’ottimo turno di battuta di Casaro, e coach Cavalera chiama il secondo timeout (10-16). Il mini-break dei salentini con il muro di Deserio viene annullato dagli attacchi ospiti, le difese di Cappio non bastano per accorciare le distanze e i baresi ipotecano il set (15-20). La reazione d’orgoglio è tutta in un pallonetto di Deserio e in un mani-out di Penna, ma Castellana Grotte porta a casa il primo set senza problemi con un attacco vincente di Casaro (19-25). Secondo set: Fabroni serve Penna che attacca in maniera chirurgica, lo stesso palleggiatore è autore di un buon turno di battuta e il primo tempo di Deserio alimenta il vantaggio di Aurispa Links per la Vita (6-4). Penna diventa continuo e conquista due punti di fila con un pallonetto e una diagonale, quindi primo timeout di giornata per Castellana con i canonici 3 punti di distacco (11-8). I salentini sembrano in fiducia e continuano a spingere, coadiuvati anche dall’ingresso di Mazzone (reduce da uno stato influenzale), ma è Iannaccone a prendersi la scena con un paio di attacchi al fulmicotone (15-11). Applausi a scena aperta per un attacco di seconda di Fabroni, Castellana ci crede e sfrutta un paio di indecisioni dei salentini ma è ancora Aurispa Links per la Vita a riaccendersi con una pipe di Mazzone (21-16). Un monster block di Penna infiamma il palazzetto, Deserio ringrazia Fabroni, va a referto con un bel primo tempo e il set diventa facile preda dei salentini con un attacco di Maletto (25-19). Terzo set che inizia com’era finito il precedente, con Aurispa Links per la Vita che spinge e Iannaccone sugli scudi, autore di altri due punti su servizio puntuale di Fabroni, seguito dalla pipe fenomenale di Mazzone (4-2). La squadra di coach Cavalera sembra rivitalizzata e gioca un’ottima pallavolo: Penna trova l’ace, Iannaccone l’incrocio delle righe e Maletto la zona di conflitto (9-4). L’improvviso break di Castellana rimette tutto in discussione e coach Cavalera deve chiedere timeout (9-7). Capitan Mazzone trova il mani-out che ridà fiducia ai suoi, gli ospiti rispondono colpo su colpo e il punteggio rimane in bilico sino alla gran difesa di Cappio da cui scaturisce l’attacco vincente di Penna (13-11). Immediato pareggio di Castellana e contro-reazione Aurispa Link per la Vita (Deserio autore di due primi tempi), ma il punteggio torna di nuovo in parità (16-16). Primo tempo di Maletto, ace di Iannaccone che colpisce in zona di conflitto e mani-out di Mazzone, ma ad ogni punto arriva la risposta dei baresi che tornano avanti di 2 punti e spingono coach Cavalera al timeout (19-21). Aurispa Links per la Vita ci crede e si porta sul -1 grazie all’ace di Mazzone (23-24). È coach Barbone a chiedere timeout ma Mazzone è una sentenza e la sua pipe manda le squadre ai vantaggi. Penna trova il mani-out con la palla che si insacca tra la rete e gli avversari, break di Castellana e attacco vincente di Iannaccone, ma il muro decisivo di Castellana consegna il set nelle loro mani (26-28). Il quarto set si apre con due punti di Penna e una “veloce” di Deserio, ben servito da Fabroni (5-4). L’asse Cappio-Fabroni-Penna è vincente, Maletto trova l’ace e i salentini acquisiscono un discreto vantaggio che spinge coach Barbone al timeout (11-7). Ancora reazione Castellana e contro reazione Aurispa Links per la Vita, che guadagna terreno grazie al lungo turno di battuta di Mazzone (14-9). Il break ospite viene interrotto dal primo tempo di Deserio, ma Casaro e compagni continuano a ridurre lo svantaggio (15-13). Attacco vincente di Penna che, galvanizzato, conquista l’ace subito dopo, poi è Fabroni a prendersi la scena con un altro attacco di seconda (18-14). Si va avanti punto su punto ma la pipe di Iannaccone e le diagonali di Deserio e Mazzone danno una spinta importante ad Aurispa Links per la Vita, tanto da portare coach Barbone al secondo timeout (21-16). Altra difesa da urlo di Cappio, primo tempo di Deserio e monster block dello stesso centrale. Dopo qualche resistenza ospite, Aurispa Links per la Vita vince meritatamente il set e porta la sfida al tiebreak (25-19). Deserio e Iannaccone conquistano i primi punti, Penna trova l’ace ma Castellana ricuce subito (3-3). Un break porta avanti gli ospiti, Maletto pareggia con un primo tempo e Deserio va a muro per il nuovo vantaggio Aurispa Links per la Vita, quindi la freeball di Fabroni conduce i salentini al cambio campo sul +3 (7-5). Ancora Deserio e Mazzone, decisivi a muro, fanno volare la squadra e portano coach Barbone al timeout (11-5). Mazzone sfrutta una freeball e arriva il secondo timeout di Castellana (12-6). Finale in discesa per i salentini che conquistano i punti decisivi per una vittoria tanto difficile quanto voluta.

IL TABELLINO

Aurispa Links per la vita – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-2

(19-25, 25-19, 26-28, 25-19, 15-8)

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 14, Marco Fabroni 3, Alessio Ferrini, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 26, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone 13, Michele Deserio 18, Gabriele Maletto 10, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera.

Bcc Tecbus Castellana Grotte: Cappadona 2, Carta 11, Ciccolella 4, Casaro 23, Meschiari 25, Marra 12, Guadagnini (L), Didonato, Russo 1, Mondello, Renzo 1, Guglielmi (L), Bux, Iervolino. All. Barbone.

Arbitri: Sumeraro-Papapietro.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 11): Romeo Volley-AC Bari 3-1, Galatone-San Marzano 3-0, Grottaglie-Marigliano 3-2, Casoria-Cus Bari 1-3, SanVitoMesagne-Lecce Volley 3-0, I. Molfetta-Faam Matese 3-0, Pag Taviano-Leverano 2-3.

CLASSIFICA: Galatone 31 – Grottaglie 28 – Leverano 24 – Marigliano 21 – Pag Taviano 20 – Molfetta 18 – San Marzano 17 – Cus Bari 15 – SanVitoMesagne 14 – Faam Matese 13 – Casoria 10 – Lecce Volley, Romeo Volley 8 – AC Bari 4.

PROSSIMO TURNO (11 gen.): Casoria-Galatone, Marigliano-Pag Taviano, Cus Bari-Leverano, San Marzano-Romeo Volley, AC Bari-Grottaglie, Lecce Volley-Molfetta, Faam Matese-SanVitoMesagne.

(US Volley Leverano) – La BCC Leverano si aggiudica il derby salentino dell’undicesima giornata del campionato nazionale di serie B maschile, imponendosi al tiebreak in una battaglia durata oltre 2 ore e che ha offerto, al numeroso pubblico accorso al Palasport W. Ingrosso di Taviano, uno spettacolo degno di due big della pallavolo. I gialloblù di mister Andrea Zecca, ancora privi del capitano Alessandro Orefice, si aggiudicano i primi due set giocando una buona pallavolo (17-25 e 19-25). Spesso in difficoltà in ricezione, i locali di mister Marte sono apparsi appannati rispetto alle ultime uscite, ma nel terzo set i locali entrano sul parquet ben determinati a non mollare. Si portano subito avanti con un parziale che scava un solco e consente di vincere il parziale 25-17 e di dimezzare lo svantaggio. Si va quindi al 4° set. La partenza è nel segno dell’equilibrio. Leverano opera uno strappo che produce un 5-8 e addirittura un 8-14. Sembra fatta ma Taviano non ci sta e pian piano rosicchia punti fino al -1 sul 17-18, ma l’aggancio avviene a quota 22. A questo punto sono i padroni di casa ad essere più lucidi. Uno scambio lunghissimo consente a Laterza e compagni di portarsi avanti. Si arriva ai vantaggi che premiano Taviano e rimanda tutto al 5° set. La frazione decisiva è senza storia. Leverano si presenta sul parquet con la massima concentrazione e instrada subito il risultato dalla sua parte. Al cambio di campo Serra e compagni sono avanti 3-8 e chiudono la contesa sul 6-15. Nelle dichiarazioni della vigilia mister Zecca aveva parlato di una gara difficile e così è stato. “Sarebbe importante muovere la classifica” aveva aggiunto. I due punti incamerati non solo confermano il terzo posto in classifica ma aumenta la distanza di un punto sia sul Taviano che sul Marigliano uscito sconfitto, sempre al tiebreak, a Grottaglie. Ora qualche giorno di riposo. Il campionato torna sabato 11 gennaio quando la BCC Leverano affronterà, in trasferta il CUS Bari. Ma Leverano e Taviano si ritroveranno in campo, questa volta a Leverano, sabato 28 dicembre in un amichevole organizzata nell’ambito delle manifestazioni del “3° Memorial Tonio Dimastrogiovanni” per ricordare il presidente, prematuramente scomparso nel 2021.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 11): Villaricca-Leonessa 0-3, Isernia-Arabona 1-3, Faam Matese-Pescara 3-0, Monopoli-L’Aquila 3-0, SS Nardò-Napoli 3-1, CDM Cutrofiano-Salerno 1-3, Castellaneta-Cerignola 3-1.

CLASSIFICA: P. Leonessa 32 – Castellaneta 29 – Faamm Matese 26 – Cerignola, Arabona 24 – Nardò, Isernia 17 – Napoli 14 – Salerno 13 – Monopoli 11 – Pescara, Cutrofiano 8 – Villaricca 5 – L’Aquila 3.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): Monopoli-Isernia, Pescara-Castellaneta, Cus L’Aquila-Cerignola, Arabona-Villaricca, Leonessa-Faam Matese, Napoli-Cutrofiano, Salerno-Nardò.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 11): NV Gioia-LC Monteroni 0-3, CDM Astra Volley-Trepuzzi 0-3, Crispiano-Aurora Brindisi 2-3, Flyarmida Taviano-FA Oria 2-3, CDM Cutrofiano-I. Talsano 3-0, NV Maglie-Gioiella 0-3, Melendugno Calimera-San Cassiano 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni 29 – Aurora Brindisi 27 – Gioiella 26 – Trepuzzi 24 – FA Oria, Crispiano 22 – Flyarmida Taviano, NV Gioia, San Cassiano 14 – CDM Astra Volley 11 – NV Maglie 10 – CDM Cutrofiano 9 – I. Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): Flyarmida Taviano-CDM Astra Volley, Aurora Brindisi-Melendugno Calimera, FA Oria-San Cassiano, Trepuzzi-NV Gioia, LC Monteroni-Crispiano, I. Talsano-NV Maglie, Gioiella-CDM Cutrofiano.

(US LC Monteroni, Michele Aldo Ido) – La Leo Constructions Monteroni, formazione di Pallavolo Femminile impegnata nel campionato di Serie C, ha regalato un fantastico dono natalizio ai suoi tifosi, conquistando nell’ultima partita del 2024 la decima vittoria sulle undici partite disputate. Le ragazze allenate da Mister Progna hanno battuto in trasferta il New Volley Gioia con un netto 3-0 (20-25, 20-25, 21-25 i parziali dell’incontro), confermando così il primato in classifica e chiudendo il 2024 nel più auspicabile dei modi. La prestazione della Leo Constructions Monteroni è stata impeccabile, frutto della determinazione e coesione in campo dimostrata dalle atlete. La partita, dominata dal primo all’ultimo set, ha confermato la qualità del lavoro svolto dall’equipe tecnica, che ha saputo creare una squadra solida e molto competitiva. Con questo successo la Monteroni Volley si avvicina sempre di più alla qualificazione per la Coppa Puglia, traguardo ambito e ormai quasi certo, grazie all’ottimo cammino fatto finora in campionato. Le ragazze di Monteroni chiudono così l’anno con la conferma del loro stato di forma e con la fiducia necessaria per affrontare la seconda parte della stagione e i Playoff promozione. La Leo Constructions Monteroni si appresta quindi a vivere un 2025 con l’obiettivo di mantenere il primo posto in classifica e raggiungere nuovi traguardi, forte di poter contare sul supporto del proprio pubblico, sempre presente e sempre molto vicino alla squadra, e sulla guida esperta di Mister Progna.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 98): Frascolla-Ruffano 3-1, Squinzano-Showy Boys 3-1, D&F Caffè–Fasano 3-0, LS Casarano-Turi 3-1, Mottola-Materdomini 3-0.

CLASSIFICA: LS Casarano 22 – D&F Caffè 20 – Turi 18 – OF Squinzano 14 – V. Tricase, Fasano 13 – Showy Boys, LC Mottola 11 – Frascolla TA 6 – Materdomini 4 – MB Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): MB Ruffano-D&F Caffè, Frascolla TA-LS Casarano, Fasano-LC Mottola, Turi-OF Squinzano, Materdomini-V. Tricase.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 9): Ruffano-Monteroni 3-0, F. Tricase-Sport & Friends 1-3, Lecce-Spongano 2-3, San Pietro-Copertino 0-3, RV Ugento-MSP Galatina 3-0, O. Parabita-Surbo (28/12).

CLASSIFICA: MSP Galatina, Copertino 23 – MSP Galatina 21 – Surbo 20 – RV Ugento 16 – Parabita 14 – Monteroni 13 – Spongano 11 – Sport & Friends, San Pietro 7 – F. Tricase 3 – Lecce 1.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): MB Ruffano-Lecce, RV Ugento-Monteroni, AR Spongano-Parabita, San Pietro-Sport & Friends, MSP Galatina-F. Tricase, Surbo-Copertino.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 11): Massafra-T. Squinzano 3-2, GS Atletico-Grottaglie 2-3, Alberobello-Monopoli 3-0, Parabita-SBV Galatina 3-1, Vibrotek-Nardò 1-3, San Pancrazio-Materdomini 3-0.

CLASSIFICA: Parabita 26 – Nardò 25 – San Pancrazio 24 – Alberobello 18 – T. Squinzano 16 – Grottaglie, SBV Galatina 14 – Massafra 9 – Vibrotek 8 – Materdomini 6 – GS Atletico 5 – Monopoli 3.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): T. Squinzano-GS Atletico, Massafra-ALberobello, Monopoli-San Pancrazio, Materdomini-SBV Galatina, Grottaglie-Vibrotek.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

PAUSA

CLASSIFICA: Bee Lecce 18 – GV Piero Corvino 12 – Wesport, CDM Cutrofiano 10 – Otranto 9 – Trepuzzi 8 – Monteroni 3 – NV Maglie, Melendugno Calimera 1.

PROSSIMO TURNO (5 gen.): Wesport-Otranto, Trepuzzi-Monteroni U18, Cutrofiano-Bee Lecce, Melendugno Calimera-NV Maglie.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Alessano-LC Monteroni (10/01), Flyarmida-San Cassiano 0-3, Supersano-Aradeo 1-3, Gallipoli-CDM Astra Volley (05/01).

CLASSIFICA: Alessano, Alliste, Aradeo 15 – Gallipoli 9 – CDM Astra Volley, LC Monteroni 6 – San Cassiano 5 – Flyarmida 3 – Supersano 1.

PROSSIMO TURNO (8-12 gen.): Aradeo-Gallipoli, San Cassiano-Superssno, Monteroni-Flyarmida, Alliste-Alessano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 7): Matino-Veglie 3-0, Vis Squinzano-GV Galatone 3-1, Lequile-Tricase 2-3, Alliste-Falchi Ugento 3-1, NV Maglie-GV PIero Corvino 0-3.

CLASSIFICA: G V Piero Corvino, Alliste 17 – Matino 16 – Veglie 15 – Vis Squinzano 12 – Nociglia 11 – Tricase 8 – Lequile 6 – Falchi Ugento 3 – NV Maglie, GV Galatone 0.

PROSSIMO TURNO (11-12 gen.): Veglie-Nociglia, GV Galatone-NV Maglie, V. Tricase-Vis Squinzano, Falchi Ugento-Lequile, GV Piero Corvino-Matino.