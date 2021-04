LECCE – Allenamento ad Acaya, out in due. E con il Cittadella sarà di nuovo maglia storica

Si è tenuta poco fa una seduta di allenamento pomeridiana in casa Lecce, dove i ragazzi di Eugenio Corini hanno lavorato sul rettangolo verde dell’Acaya Golf Resort. La preparazione del match con il Cittadella è andata così avanti con una sessione tecnico-tattica nel corso della quale il mister ha potuto usufruire di tutta la rosa fatta eccezione di Pettinari e Listkowski, i quali hanno proseguito nel programma di lavoro personalizzato.

Il polacco non sarà del match di sabato e proverà a ritrovare la forma per i successivi. Invece il romano sta smaltendo il fastidio per la contrattura al polpaccio destro rimediata lo scorso venerdì e bisognerà valutare le sue condizioni giorno dopo giorno. Domani intanto i giallorossi torneranno in campo per un’altra sessione pomeridiana.

Inoltre il club salentino ha deciso di tornare ad indossare la divisa speciale celebrativa dei 113 anni di storia del sodalizio.

Questo il comunicato che annuncia l’iniziativa: “L’U.S. Lecce comunica che in occasione delle gara di campionato Lecce – Cittadella in programma sabato 1° maggio alle ore 14:00, i giallorossi scenderanno in campo indossando la maglia storica, scelta per celebrare i 113 anni del calcio a Lecce e già utilizzata nei match disputati al Via del Mare con Chievo Verona e Salernitana. Il kit, riproduzione fedele del completo delle stagioni 1978/79 e 1979/80, è stato ideato, realizzato e prodotto dalla M908 che, su input della società, ha provveduto ad un ordine straordinario, consegnato in sede in tempi record”.