TARANTO – L’Aversa spreca ma i rossoblù non ringraziano: è pari a reti bianche

Il Taranto non brilla ad Aversa e torna a casa con un punto, in virtù del pareggio a reti bianche del match dell'”Augusto Bisceglia”. I campani sbagliano anche un calcio di rigore con Faiello. Ora la distanza tra gli uomini di Laterza ed il Picerno è di sei punti.

LA CRONACA – Pronti via e il Taranto si fa pericoloso: al 1’ Matute, di testa, manda di poco alto dopo un corner. Al 4’ il diagonale di Corvino termina di un soffio a lato. Il primo tempo scorre e le due squadre si studiano a vicenda. Al 26’ arriva l’occasione più importante del match: Corvino dall’out di sinistra mette in mezzo, la sfera arriva tra i piedi di Matute che calcia a botta sicura ma trova la parata di Papa in due tempi. La prima frazione di gioco termina a reti bianche e senza nessun minuto di recupero.

Dagli spogliatori rientra un Taranto molto più timido. Al 61’ i rossoblù rischiano di andare sotto: Negro viene atterrato da Ciezkowski e l’arbitro decreta la massima punizione. Faiello va dal dischetto ma la sfera si stampa sulla traversa e non oltrepassa la linea. Al 73’ Ziello colpisce al volo, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Gli ospiti si rivedono solo al 75’, quando Marsili dal limite manda alto con il destro. La palla dei tre punti capita tra i piedi di Tissone all’89’, l’ex Sampdoria cicca la conclusione a due passi da Papa e manda clamorosamente fuori. La gara termina senza reti e dopo quattro minuti di recupero. Gli ionici allungano solo di un punto rispetto al Picerno, distanza a +6 e domenica sono attesi dal difficile match di Andria. Per il Real Aversa, viaggio sul campo del Lavello.

IL TABELLINO

Aversa (Ce), stadio “Augusto Bisceglia”

mercoledì 28 aprile 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – recupero giornata 25

REAL AVERSA-TARANTO 0-0

REAL AVERSA (4-4-2): Papa – Avella (76’ Guglielmo), Cassandro, Varchetta, Mariani – Faiello, Ziello, Palumbo, Faella (70’ Ndiaye) – Negro, Chianese. A disp.: Casillo, Capone, Chiacchio, Massaro, D’Angelo, De Marco, Prisaciuc. All.: Antonio De Stefano.

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Shehu, Rizzo G., Guastamacchia, Ferrara – Mastromonaco (56’ Serafino), Tissone, Matute (67’ Marsili), Versienti (52’ Rizzo N.) – Corvino (74’ Guaita), Diaz. A disp.: Caccetta, Silvestri, Gonzalez, Boccia, Marrazzo. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Emanuele Ciriello di Chiari (Marconi-Pulcinelli).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid. Ammoniti: Rizzo G.(T), Diaz (T), Palumbo (A), Cizekowski (T), Cassandro (A), Montervino (DS T), Marsili (T). Al 61′ Faiello (RA) sbaglia un calcio di rigore.

(foto: un’immagine della gara – ©FB Real Aversa)