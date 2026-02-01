LA CRONACA – Un Lecce da ritmi e qualità imbarazzanti va ancora a secco. Al Toro tre punti facili

Non si sblocca il Lecce, che in un momento a dir poco delicato cade anche con il Torino vittorioso 1-0. In una partita dai contenuti imbarazzanti per la Serie A i giallorossi, chiamati ad una vera e propria finale, non ci mettono ritmo, grinta, fame e vengono battuti creando ancora una volta zero. La classifica fa sempre più paura con il gruppetto davanti che sembra poter prendere il largo.

Di Francesco conferma buona parte del suo 4-2-3-1, preferendo Siebert a Gaspar e mandando Cheddira in campo dal primo minuto. Per Baroni è 3-5-2 e Zapata con Adams coppia d’attacco. In un avvio molto equilibrato il primo a provarci è il Lecce con un tiro-cross di Sottil fuori di poco. Si vede poi il Torino con un pericoloso colpo di testa di Adams respinto da Falcone, ma era tutto fermo per fuorigioco. Gallo da fuori al 26′, palla alta sopra la traversa. Pericoloso Coulibaly due minuti più tardi con un forte destro respinto in extremis in corner. Dall’angolo seguente il mancino di Ramadani è alzato in corner da Paleari. Al 29′ il Toro passa alla prima conclusione, un tocco da due passi di Adams ad appoggiare in rete il cross di Vlasic. Tre minuti più tardi ripartenza granata e destro di Zapata alto sopra la traversa. Situazione simile tre minuti più tardi e stavolta Falcone attento in respinta sul forte destro del colombiano. Il portiere giallorosso si ripete al quarantesimo sul destro da fuori di Casadei con respinta alta di Lazaro. Al 44′ mancino di Gandelman dalla distanza deviato in corner dall’estremo granata. Nel recupero Sottil su punizione, pallone alto di non molto sopra l’incrocio.

Il Lecce prova a partire in avanti nella seconda frazione ma è ancora il Torino a un passo dal pari con solo un prodigioso Falcone ad opporsi al tocco da due passi di Zapata. Al 51′ gran palla di Sottil sul secondo palo per Pierotti che da posizione defilata riesce solo a riproporre al centro. Due minuti dopo Danilo Veiga ha l’occasione di rifarsi dopo un grande scambio con Gandelman, destro alto sopra la traversa. Al 73′ Maripan di testa su angolo e manona di Falcone ad opporsi nuovamente. Nell’azione seguente destro diagonale di Prati e palla larga di non molto. Nel finale un palo di Banda ma partendo da posizione irregolare ed una sterile supremazia territoriale del Lecce che non produce nulla. E’ 1-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Udinese, domenica alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA