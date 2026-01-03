LA CRONACA – Sacrificio e super Falcone, il Lecce ferma la Juve e si prende un punto

Tanta sofferenza, una buona dose di fortuna ma soprattutto un grandissimo Wladimiro Falcone consentono al Lecce di strappare l’1-1 sul campo di una Juventus lanciatissima. I giallorossi soffrono e si portano anche avanti, venendo presto raggiunti per poi resistere. Un punto utile per tornare a muovere la classifica e tenersi fuori a +5 dalla zona retrocessione.

Di Francesco sorprende e nel 4-3-3 propone Perez terzino destro oltre a ritrovare dopo la Coppa d’Africa sia Gaspar che Banda. Per Spalletti passaggio al 4-2-3-1 con McKennie al centro della trequarti e David unica punta. La Juventus parte fortissimo e prova a schiacciare il Lecce. Al terzo Cambiaso è libero di concludere trovando la pronta risposta di Falcone. Ancora bianconeri pericolosissimi al settimo, cross di Yildiz per la testa di David e Falcone ancora ad opporsi con l’aiuto decisivo del palo. Minuto 17, parte Cambiaso che scende bene e di sinistro chiama Falcone alla respinta in corner. La prima conclusione giallorossa è invece un tiraccio di Pierotti fuori di tantissimo. Al 20′ Locatelli dal limite, il destro è largo di un nulla. Alla mezz’ora Ramadani manda in porta la Juve, il pallone giunge a Cambiaso che manda alto da due passi. Ennesima conclusione dell’esterno bianconero al trentottesimo, mancino al volo da fuori e palla alta. In pieno recupero il Lecce approfitta di un errore difensivo della Juventus e trova il gol: Cambiaso perde un pallone sanguinoso, Banda ne approfitta e, superato Bremer, di destro batte Di Gregorio.

Nella ripresa la Juventus passa alla prima opportunità. Minuto cinquanta, il tiro di Yildiz è smorzato e ma arriva fortunosamente sul piede di McKennie, che stoppa e da due passi batte Falcone. Al 54′ Zhegrova su punizione, mancino alto sopra la traversa. Al 66′ Collu è richiamato al VAR per un tocco di mano di Kaba in area e assegna un calcio di rigore, ma dagli undici metri Falcone dice di no a David. Il lecce si rivede al 73′ grazie ad un mancino di Stulic che non va largo di molto. Quattro minuti dopo altro bel contropiede giallorosso, da Maleh a Banda a Kaba che però spara alle stelle dal limite. All’ottantanovesimo da Kostic e David, mancino di prima intenzione e Falcone ancora attento nel respingere. Al 94′ Yildiz di destro cerca il palo lontano trovando in pieno il montante, sulla ribattuta Openda manda alto sopra la traversa. Il Lecce resiste ed è 1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Roma, martedì 6 gennaio alle 18.

