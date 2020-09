LA CRONACA – Prima i brividi, poi Henderson-Dubickas e Feralpi ko. Il Lecce passa in Coppa

Basta un bel secondo tempo al Lecce per superare l’ostacolo FeralpiSalò, battuta 2-0 grazie ai guizzi di Henderson e Dubickas. Successo tanto sudato quanto meritato, ai punti, per i salentini, che hanno sofferto parecchio prima di prendere in mano il match e portarlo a casa. Guadagnandosi il passaggio del turno in attesa di tornare in campo sabato ad Ascoli.

Corini conferma il 4-3-3 come modulo base, facendo esordire dal primo minuto Adjapong nel tridente con Coda e Lo Faso. Schieramento speculare sulla carta per Pavanel: davanti Petrucci, De Cenco e D’Orazio. Inizio di match con il Lecce a mille alla ricerca del vantaggio. Ed al 7′ solo un prodigioso intervento di Liverani nega ad Adjapong la gioia del gol, solo sfiorato con un diagonale forte a chiudere l’angolo lontano. Reazione gardesana affidata a De Cenco, ed al suo colpo di testa deviato in corner da un attento Bleve al sedicesimo. Percussione di Coda cinque minuti dopo, ma la punta non trova il giusto sbocco e l’azione si perde sul più bello. Al 26′ discesa sulla sinistra di Morosini, che però si perde al momento del tiro mancino. Il finale di tempo è tutto della Feralpi. Al 40′ D’Orazio si libera bene e calcia di destro a giro, con il pallone che sfiora il palo. Solo la traversa salva invece il Lecce un minuto dopo, quando l’avvolgente azione ospite libera al tiro Brogni che crossa, stacco imperioso di Morosini e barra piena. I giallorossi provano ad alleggerire solo nelle ultime battute, con un tiro da fuori di Majer facilmente bloccato da Liverani.

Ospiti coraggiosi anche ad inizio ripresa. Al 47′ azione sulla sinistra del solito D’Orazio, che si accentra e fa partire un bel tiro forte ma centrale, che Bleve para senza troppi problemi. Un giro di lancetta e Petriccione, dopo un’azione insistita di Henderson sulla destra, prova ad inventare un arcobaleno destro che sorvola di un nulla l’incrocio dei pali. Al 52′ Morosini si libera benissimo al limite dell’area, salvo sprecare tutto con una conclusione fuori misura. Bene in costruzione il Lecce tre minuti dopo, con Falco che offre a Petriccione una bella palla sprecata con un rasoterra debole e centrale. Al 62′ Falco lancia Coda che resiste alla carica di Rizzo e rientra sul mancino, mandando però alto da ottima posizione. I giallorossi pressano e, al minuto sessantanove, trovano il vantaggio con un colpo di testa di Henderson, che spizza il cross di Zuta insaccando sul palo lontano. Occasionissima per Falco al 74′, al termine di un’azione insistita culminata nella girata del 10 tra le braccia di Liverani da due passi. All’80’ gran palla di Tachtsidis per Henderson, siluro dello scozzese ed ancora l’estremo gardesano decisivo nell’opposizione. Ancora decisivo Liverani quattro minuti più tardi sul mancino angolato di falco, deviato in angolo. All’ottantasettesimo, dopo tanto pressing, ecco il bis salentino. Lo finalizza Dubickas, che trasforma in oro con un controbalzo destro la pennellata mancina di Tachtsidis. E’ 2-0 finale.

Il Lecce passa così al prossimo turno, dove, il 28 ottobre, affronterà il Torino.

IL TABELLINO

I RISULTATI DEL 2° TURNO