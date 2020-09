TIM CUP – Tutti i risultati del 2° turno e gli accoppiamenti per del 3°

Si chiude oggi il secondo turno eliminatorio di Tim Cup 2020/21 che vedeva presenti anche Lecce e Casarano. Questi i risultati (in grassetto le qualificate al terzo turno, in calendario per il 28 ottobre).

Giocata ieri

Monza-Triestina 3-0

23′ Barillà, 78′ Dany Mota, 90′ Machin rig.

–

Giocate oggi

Reggina-Teramo 1-0

34′ Lafferty

Cittadella-Novara 3-1

16′ Iori rig. (C), 74′ Rosafio (C), 76′ Panico (N), 79′ Ogunseye (C)

Cosenza-Alessandria 3-1 dcr (0-0, 0-0)

Cremonese-Arezzo 4-0

61′ Ceravolo, 81′ Strizzolo, 90+1′ e 90+3′ Gaetano

Frosinone-Padova 1-3

20′ Tabanelli (F), 21′ e 42′ Della Latta (P), 33′ Soleri (P)

Pisa-Juve Stabia 2-0

7′ Masucci, 50′ Sibilli rig.

Pescara-N. Notaresco 9-8 dcr (1-1, 1-1)

25′ Riccardi (P), 34′ Banegas (N)

V. Entella-Albinoleffe 2-1

30′ Koutsoupias (VE), 38′ Petrovic (VE), 90+2′ Gusu (A)

Venezia-Carrarese 2-0

65′ e 90′ Johnsen

Ascoli-Perugia 1-4

12′ Rosi (P), 23′ Murano (P), 41′ Dragomir (P), 46′ Lunghi (P), 90′ Ghazoini (A)

Empoli-Renate 2-1

17′ e 80′ Merola (E), 89′ Galuppini (R)

LR Vicenza-Pro Patria 3-2 dts (1-1)

32′ Parker (PP), 45+1′ Giacomelli (V); 93′ Marotta rig. (V), 108′ Vandeputte (V), 113′ Latte Lath (PP)

Chievo-Catanzaro 7-8 dcr (1-1, 1-1)

41′ De Luca (CH), 60′ Martinelli (CZ)

Lecce-Feralpisalò 2-0

69′ Henderson, 88′ Dubickas

Pordenone-Casarano 3-0

20′ Rossetti, 33′ Butic rig., 76′ Secli

Reggiana-Monopoli 6-5 dcr (1-1, 2-2)

60′ Starita (M), 85′ Marchi (R); 107′ Montero rig. (M), 113′ Marchi rig. (R)

Salernitana-Sudtirol 3-0

53′ Tutino, 60′ Cicerelli, 88′ Kupisz

Brescia-Trapani in corso

Spal-Bari in corso

–

Prossimo turno (28/10/2020): Cagliari-Cremonese, Verona-Venezia, Parma-Pescara, Reggiana-Cosenza, Benevento-Empoli, 42 Perugia vs 40 Brescia-41 Trapani, Spezia-Cittadella, Bologna-Reggina, Udinese-Vicenza, Fiorentina-Padova, Torino-Lecce, V. Entella-Pisa, Crotone-(Spal o Bari), Pordenone-Monza, Sampdoria-Salernitana, Genoa-Catanzaro.