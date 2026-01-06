LA CRONACA – Pierotti sbaglia, la Roma è cinica. Lecce, è un ko amaro

E’ una sconfitta amara quella che un Lecce battagliero ed impreciso subisce con la Roma, capace di espugnare il Via del Mare per 0-2. I salentini se la giocano alla pari ma vanificano molte buone azioni con l’inconsistenza degli ultimi metri contro un avversario che è l’esatto opposto, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. La classifica dice così ancora quota 17.

Con Di Francesco ancora squalificato in panchina va Del Rosso che propone il 4-3-3 e ritrova Veiga a destra e Sottil in attacco. Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Ferguson terminale offensivo ed una linea difensiva ridisegnata. Equilibrio delle battute iniziale, con il Lecce volenteroso e al tiro al decimo con Ramadani, ribattuto in corner dalla difesa romanista. Al 14′ la Roma la sblocca però alla prima occasione con Ferguson, che riceve da Dybala, elude l’intervento di Gaspar e batte Falcone. I salentini provano a reagire ma mancano sempre al momento dell’ultimo passaggio, con Svilar che non corre pericoli. Al 42′ è invece Falcone protagonista per opporsi alla conclusione a botta sicura di Celik da due passi.

Nella ripresa il Lecce parte subito arrembante e prova ad attaccare la porta avversaria. Al 58′ l’occasione d’oro per il pareggio è offerta a Pierotti da N’Dri, la cui palla a ritroso è perfetta ma viene clamorosamente masticata al lato dall’argentino. Tre minuti più tardi tiraccio di Wesley che diventa assist per Dybala, tocco sotto misura alto sopra la traversa. Al 66′ N’Dri si accentra, conclusione bassa e Svilar blocca a terra. Due minuti e Cristante dal limite manda altissimo. Al 72′ la Roma trova comunque la rete del raddoppio sugli sviluppi di un corner con Dovbyk che da due passi appoggia in rete l’ennesimo tiro sporco della partita romanista. Il match si chiude così sullo 0-2.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Parma, domenica alle 12.30.

