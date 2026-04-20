LA CRONACA – Partenza leggera, Tiago Gabriel raddrizza la gara. Pari Lecce con la Fiorentina

Il Lecce torna a fare punti anche se è un pareggio un po’ amaro quello ottenuto per 1-1 con la Fiorentina. I giallorossi tardano un po’ a metterci l’impeto necessario e quando lo fanno sfiorano anche il successo. La classifica dice ancora terz’ultimo posto al pari della Cremonese.

Di Francesco per il suo 4-2-3-1 dà fiducia per la prima volta dal primo minuto a N’Dri sulla fascia sinistra, con Cheddira punta centrale. Per Vanoli è 4-3-3 e l’ex Piccoli terminale offensivo. Il Lecce prova a partire forte e al minuto otto va alla conclusione con Coulibaly, che di destro calcia sull’esterno della rete. Passano dieci minuti e Cheddira di testa colpisce su corner, la difesa viola libera sulla linea. Minuto 21 e percussione di Pierotti che entra in area prima che Ranieri liberi la in area piccola. Minuto 29 e conclusione da fuori di Mandragora respinta da Falcone. Nell’azione seguente è Harrison a provare il mancino a giro, palla che si insacca sul palo lontano per il vantaggio ospite. Anche stavolta il Lecce accusa il colpo e la Fiorentina va vicina al bis al minuto 38 con il cross di Dodò per Piccoli che devia largo. Al 44′ da Balbo per la testa di Mandragora, deviazione dritta tra le braccia di Falcone. Sul capovolgimento di fronte Fagioli scivola, Ngom avanza ma calcia debolmente tra le braccia di De Gea.

Nella ripresa la prima occasione arriva al 53′ dopo una discesa di N’Dri con palla in mezzo e Cheddira e Coulibaly stoppati al momento della conclusione. Minuto sessantacinque, botta di Ramadani da fuori potente ma imprecisa e palla al lato di poco. Al 69′ Banda rientra sul destro e calcia forte, De Gea devia in corner. Dall’angolo seguente Gallo pennella per la testa di Tiago Gabriel che insacca per il pareggio. Un minuto dopo Ndour di testa sfiora il nuovo vantaggio ospite, mandando alto di non molto. Al 74′ Pierotti riceve da Banda, ma da buona posizione mastica la conclusone al lato. All’ottantunesimo Stulic di testa sfiora il sorpasso, alzando troppo la deviazione sul traversone di Gandelman. Minuto 86, Pierotti al volo su angolo di Banda, palla larga al lato. Il match si chiude così sull’1-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Verona, venerdì alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA