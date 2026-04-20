ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-FIORENTINA, il tabellino
LIVE! LECCE-FIORENTINA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
lunedì 20.04.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 33
LECCE-FIORENTINA 1-1
RETI: 30′ Harrison (F), 71′ Tiago Gabriel (L)
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo (85′ Ndaba) – Ramadani, Ngom (56′ Gandelman) – Pierotti, Coulibaly, N”Dri (56′ Banda) – Cheddira (56′ Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea – Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens (11′ Balbo) – Mandragora, Fagioli (80′ Fabbian), Ndour (80′ Brescianini) – Harrison (80′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (60′ Solomon). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Košpo, Kouadio, Braschi, Puzzoli, Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli.
ARBITRO: Fabio Maresca sez. Napoli (Colarossi-Dei Giudici; IV Perri; VAR Doveri-Camplone).
NOTE: Ammoniti Pierotti, Tiago Gabriel (L), De Gea, Pongracic, Fazzini, Solomon (F). Rec. 4′ pt, 5′ st.