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ph: Coribello/Salentosport

LIVE! LECCE-FIORENTINA, il tabellino

IN PRIMO PIANO LECCE NEWS SERIE A Lun. 20 Apr. 2026, 20:28

LIVE! LECCE-FIORENTINA, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”
lunedì 20.04.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 33

LECCE-FIORENTINA 1-1
RETI: 30′ Harrison (F), 71′ Tiago Gabriel (L)

— FINALE —

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo (85′ Ndaba) – Ramadani, Ngom (56′ Gandelman) – Pierotti, Coulibaly, N”Dri (56′ Banda) – Cheddira (56′ Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea – Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens (11′ Balbo) – Mandragora, Fagioli (80′ Fabbian), Ndour (80′ Brescianini) – Harrison (80′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (60′ Solomon). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Košpo, Kouadio, Braschi, Puzzoli, Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli.

ARBITRO: Fabio Maresca sez. Napoli (Colarossi-Dei Giudici; IV Perri; VAR Doveri-Camplone).

NOTE: Ammoniti Pierotti, Tiago Gabriel (L), De Gea, Pongracic, Fazzini, Solomon (F). Rec. 4′ pt, 5′ st.

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