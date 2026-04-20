PROMOZIONE/B – Mesagne frena ancora, Manduria e Tricase accorciano. Ok Ostuni e Squinzano: i tabellini della 31ª

L’Ostuni viaggia a mille frenando la rincorsa verso i playoff del Terre di Acaya e Roca, alla seconda sconfitta nelle ultime tre partite dopo una lunghissima serie di vittorie consecutive. Lo Squinzano tiene il passo e guadagna altri due punti sul Mesagne, al secondo pari di fila. Accorcia ancora il Manduria che si porta a -4 dal Mesagne; a ruota il Tricase (che scavalca Acaya e Roca) che, per giocare i playoff, deve raggiungere proprio il Manduria, essendo la quinta posizione quasi sicuramente insufficiente alla qualificazione per gli spareggi di fine campionato. In coda sempre più critica la posizione del Bagnolo; quasi salvo il Putignano, mentre dal Matino al Copertino sono ancora tutti in gioco, mancando ancora nove punti da assegnare.

I tabellini della 31esima giornata:

OSTUNI-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-0

RETI: 9′ pt Narducci, 17′ st Sowe

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano (25′ st Kola), Parisi, Carlucci (38′ st Convertino), Gomez, Frumento, Narducci, Lettieri (33′ st Fernandez), Zolezzi (36′ st Caruso), Thiam (20′ st Bari), Sowe. All. Bruni.

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Raffin, Maraschio (33′ st Cisternino), Rutigliano (33′ st Lo Basso), Zang (26′ st Murrone), Espindola, Garcia, Almeyra, Piccinno, Baclet (25′ st Porpora). All. Greco.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

MANDURIA-LEVERANO 2-1

RETI: 25′ pt Scialpi (M), 32′ pt MArchionna (M), 45′ pt Alemanni (L)

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Donno, Rizzo, Solimeno, Zizzi, Caputo, Scialpi, Romano (10′ st Cilenti), Siverio, Marchionna. All. Tartaglia.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Colao, De Luca, De Pascalis, Pasculli, Sanyang, Spedicato (22′ st Suppressa), Quarta, Alemanni, Mariano. All. Musca.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-MESAGNE 2-2

RETI: 13′ pt Fatty (M), 40′ pt Longo L. (A), 10′ st Ferreyra (A), 20′ st Ndom (M)

ARBORIS BELLI: Capitaneo, Tagliente (14′ st Termite), Iaia, Urrutia (31′ st Ivone), Greco, Avella, Moretti, Torrisi (31′ st Castagna), Longo D., Longo L., Ferreyra. All. Calicchio.

MESAGNE: Schettino, Diop, Ndiaye B., Gningue M., Ndiaye A., Ndom, Ouedraogo, Duku (10′ st Schettino), Gningue L., Shyanbola, Fatty. All. Funaro.

ARBITRO: Fiore di Foggia.

—

SQUINZANO-CAROVIGNO 3-0

RETI: 43′ pt Telera, 26′ st Gueye, 42′ st Tarantino

SQUINZANO; Partal, Zecca, Telera, Fruci, Greco (32′ st Tarantino), Iaia, Gueye, Quarta (15′ st Montinaro), Libertini (21′ st Ancora), Pignataro, Strambelli (38′ st Cocciolo). All. Frisenna.

CAROVIGNO: Cervellera, Bardaro (21′ st Visaggio), Perrone M., Carbone, Perrone A., Zanazzi (32′ st Albano), Lovisi, Kaba (24′ st Lombardi), Turco F. (9′ st Vantaggiato), Turco M. (15′ st Di Giulio), Petracca. All. Frusi.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

GINOSA-TAVIANO 4-0

RETI: 2′ pt Mazzarano, 3′ st e 25′ st Secka, 8′ st Verdano

GINOSA: Njie (39′ st Bitetti), Di Mauro, Mazzarano, Sernia, Ventura, Cimmarusti, Pietricola (28′ st Coronese), Verdano (26′ st Casucci), Villani, Marsili (19′ st Faccini), Secka (37′ st Scarati). All. Marsili.

TAVIANO: Palma, Spinelli (17′ st Fornaro), Giannotti, Savino (18′ st Mudoni), Alessandrì, Carrozza, Coppola (37′ st Primiceri), Portaccio (17′ st Hoxha), Iurato, Castrì, Verri (23′ st Cavalera). All. Costantini.

ARBITRO: Troisi di Casarano.

—

SAVA-MATINO 2-1

RETI: 42′ pt e 21′ st Lippo (S), 3′ st rig. Garcia (M)

SAVA: Miccoli, Carlucci, Galeone (45′ st Itta), Richella, Lippo, Gatto, Amatulli, Spataro (27′ st Fornaro), Pisano (34′ st Camarda), Tolnai (34′ st Panico), Cicala. All. Malacari.

MATINO: De Luca, Marrocco (34′ st Bertagnini), Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis (42′ st Schirosi), Pinto, De Vito (28′ st Resta), Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

ARBITRO: Perrone di Lecce.

—

COPERTINO-LOCOROTONDO 3-1

RETI: 19′ pt Greco (C), 37′ pt Ciucci (C), 26′ st Pouye (C), 45′ st Romanazzo (L)

COPERTINO: Margiotta, Faggiano, Della Bona, Bruno, Sall, Leo, Ciccarese (32′ st Gueye), Greco, Ciucci, Stella, Pouye. All. Olivieri.

LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola, Simeone, Legrottaglie, Savoia, Prete, Natale, Pentassuglia, Diwouta, Mastronardi (27′ st Romanazzo), Palmisano. All. Calabretto.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

TRICASE-TREPUZZI 5-1

RETI: 12′ pt e 16′ pt Ruibal (TRI), 21′ pt e 33′ pt Amico (TRI), 6′ st rig. Lorusso (TRI), 45′ st Indirli (TRE)

TRICASE: Esposito, Zocco, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavaliere, Agui, Desiderato, Amico (1′ st Lorusso), Manisi, Ruibal. All. Mitri.

TREPUZZI: Secka, Giannuzzi, Miranda, Greco, Sally, Ndiaye, De Marco (20′ st Baldassarre), Kamagate, Tapa, Palmieri, Indirli. All. Epifani.

ARBITRO: Raeli di Casarano.

—

BAGNOLO-PUTIGNANO 1-2

RETI: 42′ pt Colucci (P), 10′ st Laera (P), 30′ st Afrune (B)

BAGNOLO: Provenzano, Angelini, Mariano, Cariddi, Aprile (10′ st Pasca), Chiri, Piscopo, Abbadessa, Lenti, Afrune, Coluccia. All. Bray.

REAL PUTIGNANO: Lolilva, Eramo (22′ st Muolo), Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine (1′ st Calio), Fornaro, Novelli (10′ st Taddeo), Di Cosola, Laera (10′ st Casulli), Colucci (22′ st Vincenti). All. Messina.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.