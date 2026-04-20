LECCE – I convocati di Di Francesco per la sfida alla Fiorentina
Recupera (almeno, sulla carta) Lameck Banda che entra nella lista dei convocati da mister Eusebio Di Francesco per la sfida serale del suo Lecce alla Fiorentina. Restano fuori gli infortunati Sottil, Berisha, Camarda, Fofana e Gaspar.
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
16. Gandelman
28. Gorter
14. Helgason
80. Kovac
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić