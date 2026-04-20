ECCELLENZA – Il Bisceglie raggiunge in D il Brindisi, Gallipoli e Polimnia giù: i tabellini della 37ª giornata

Penultima giornata di Eccellenza pugliese con diversi verdetti. Innanzitutto, il Bisceglie va a far compagnia al Brindisi in Serie D. Questo perché i rivali in finale di Coppa Italia Dilettanti, i marchigiani del Montecchio Gallo, hanno strappato la promozione in D vincendo il proprio girone di Eccellenza. Questo, inevitabilmente, apre le porte al ritorno nel massimo campionato dilettantistico nazionale dei nerazzurro stellati dopo quattro stagioni di Eccellenza. Ai playoff regionali, dunque, sarà Taranto-Canosa (entrambe a 71) la finale, non necessariamente in quest’ordine, che sarà deciso dall’ultimo turno (Taranto-Gallipoli, Canosa-Polimnia). Entrambe giocano con formazioni già retrocesse e dunque gli ionici sono favoriti per giocare la finale playoff in casa, avendo vinto il primo e pareggiato il secondo scontro diretto. Campionato di fatto finito per UC Bisceglie, Spinazzola, Acquaviva, Maglie, Brilla Campi, Racale e Bitonto che centrano la salvezza, essendo ormai fuori dai giochi playoff. Mola, Gallipoli e Polimnia sono retrocesse in Promozione insieme all’ormai radiato Foggia Incedit. Rimangono altri due posti che si decideranno probabilmente attraverso due playout. Le squadre coinvolte sono Ugento (37), Massafra e Taurisano (38), Galatina (40) e Novoli (41). Questo il programma dell’ultimo turno: Bitonto-Taurisano, Brilla Campi-Massafra, Galatina-Racale, Ugento-Novoli.

I tabellini della 37esima giornata:

BISCEGLIE-CANOSA 2-3

RETI: 25′ pt, 15′ st e 47′ st Di Piazza (C), 37′ pt Sene (B), 22′ st Lopez (B)

BISCEGLIE: Lonoce, Visani, Pignataro (13′ st Ricchiuti), Lopez (36′ st Maffei), Lavopa, Troare (28′ st Nacci), Dammacco (13′ st Taccogna), Gonzalez (23′ st Di Fulvio), Ioio, Cifarelli, Sene. All. Di Meo.

CANOSA: Massari, De Gol, Gomes Ferreira, Cafagna, Croce (38′ st Mangialardi), Lamacchia, Di Piazza, Farinola (23′ st Rotondo), Manzo, Dibenedetto (35′ st Iagulli), Lanzone. All. De Candia.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

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BRINDISI-TARANTO 0-0

BRINDISI: Staropoli, Benvenga (38′ st Alboni), Barrera, Lanzolla, Lobosco (29′ st Scoppa), Gori, Bernaola, Sanchez K. (17′ st Carpineti), Burzio, Saraniti, Caputo. All. Ciullo.

TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanivic, Konate (33′ st Delvino), Rizzo, Sansò, Incerti (37′ st De Rosa), Marino (29′ st Zampa), Vukoja, Losavio, Aguilera (29′ st Russo), Loiodice (45′ st Di Paolantonio). All. Danucci.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

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GALLIPOLI-BITONTO 0-5

RETI: 6′ pt e 10′ pt Meliddo, 20′ pt Demichele, 40′ pt rig. Bozzi, 29′ st Cutrone

GALLIPOLI: De Santis, Minnella (1′ st Fernandes), Abbate (22′ st Sendino), De Petris, Alonso, Jabbie, Camacho, Beitia, Russo (1′ st Tavares), Ginard, Carrozza (1′ st Avantaggiato). All. Barbosa.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Milella (30′ st Lavoratti), Dinielli, Chacon, Cutrone, Delgado (33′ st Massari), Cafarella, Bozzi, Meliddo (12′ st Fracchiolla), Demichele (33′ st Marzulli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

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POLIMNIA-UC BISCEGLIE 1-0

RETI: 14′ st Signorile

POLIMNIA: Pellegrini, Avantaggiati, Anaclerio, marasciulo, Gernone, Divittorio, Buonsante (1′ st Buonamico), Ungredda, Niang, Signorile (24′ st Mercurio), Dellino (33′ st Rapio). All. Fumai.

UC BISCEGLIE: Lillo, Radicchio (20′ st Loseto, 27′ st Bufi), Soldani, Kone (20′ st Saani), Caputo, Zinetti, Bocchino, Bonicelli, Cangelli, Monopoli, Ramos. All. Rumma.

ARBITRO: Consales di Foggia.

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TAURISANO-GALATINA 0-1

RETI: 41′ st Mengoli

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano (42′ st Perdicchia), De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro (40′ st Fayoseh), Lombardo (25′ st Quarta), Maiolo (19′ st D’Ettorre), Mingiano, Garcia, Falciano (17′ st Caruso). All. Oliva.

GALATINA: Caroppo, Arnesano, Vigliotti, Lupo (46′ st Gemma), Signore, Mengoli, Candido, Macrì (34′ st Valentini), Marzio (11′ st Borgo), Monteduro (35′ st Toure), Portaccio (1′ st Miglietta). All. Marino.

ARBITRO: Ghanim di Saronno.

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ATL. RACALE-UGENTO 1-3

RETI: 27′ pt Zappacosta (U), 31′ pt Albin Gomez (U), 4′ st Galan (R), 6′ st Cordary (U)

ATL. RACALE: Colazo, Cardinale (1′ st De Donno), Miggiano (1′ st Corvaglia), Pennetta (1′ st Carrino), My, Galan (36′ st Pizzolante), De Vito, Perez, Ramirez, Barbero, Massimi (18′ st Ria Nzuzi). All. Sportillo.

UGENTO: Maggi, Marchionna, Macias, Zappacosta (21′ st Moran), Aranda, Martinez, Scarlino (17′ st Schito), Albin Gomez (43′ st Lollo), Cordary (27′ st Beceiro), Rivadero (17′ st Laena), Boglic. All. Cimarelli.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Tre punti d’oro per l’Ugento che supera un Racale salvo e con poche motivazioni. In un pomeriggio estivo e con una discreta cornice di pubblico la squadra di Cimarelli non manca l’obiettivo per alimentare la corsa salvezza. Sul sintetico del “Basurto”, ridotto ormai ai minimi termini, sono gli ospiti a farsi pericolosi per primi al 17’ quando Colazo non trattiene un pallone che né Cordary, né Scarlino riescono a spingere in porta. Dopo le chance fallite da Cordary e Rivadero è un mancino di Zappacosta dai 20 metri a sbloccare la parità. Il Racale non c’è e l’Ugento ne approfitta per raddoppiare con Albin Gomez che scarica sotto la traversa un’errata respinta di Cardinale. Per i locali un solo tiro a tempo scaduto di Perez. Emozioni e gol continuano in avvio di ripresa: al 4’ Galan accorcia le distanze incornando di testa sugli sviluppi di un corner ma dopo altri due minuti l’Ugento ristabilisce il doppio vantaggio con Cordary che, sempre di testa, anticipa tutti e infila Colazo per la terza volta. Prima del triplice fischio, occasioni per il quarto gol per Boglic e Beceiro mentre per il Racale Barbero sfiora l’incrocio su punizione. Per l’Ugento, dunque, sarà decisiva la sfida casalinga di domenica col Novoli.

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NOVOLI-BRILLA CAMPI 3-2

RETI: 8′ pt Ferreira (N), 25′ pt Flordeolmundo (BC), 12′ st Cavaliere (BC), 30′ st Mancarella rig. (N), 48′ st Lobjanidze (N)

NOVOLI: Suma, Mellone (11′ st Milanese), Leone (30′ st Villa), Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino (47′ st Valzano), Ferreira, De Blasi (11′ st Togora), Carrozzo, Mancarella, Quarta. All. Luperto.

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca (27′ st Mossolini), Cucci, Milessi, Carrozzo, Layus, Calò (27′ st Filippi Filippi), Flordelmundo, Cavaliere (16′ st Olibardi), Mariano, Dell’Atti. All. Calabuig.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

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S. MASSAFRA-A. TOMA MAGLIE 1-3

RETI: 5′ pt rig. Kordic (MS), 43′ pt rig. e 11′ st Oltremarini (MG), 15′ st Tecci (MG)

S. MASSAFRA: Lotito, Secondo, Campanella (36′ st Forziati), D’Arcante, Chiochia, Sergio (26′ st Petruzzi), Brigida, Morisco (39′ st Semeraro), Kordic, Caserta (26′ st Pavone), Russo. All. Marasciulo.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Guevara, Galvez, Amato, Diaz (29′ st Renna), Martina, Alfarano (17′ st Castellaneta), Dell’Anna (11′ st Giannuzzi), Serafino (1′ st Bah), Oltremarini (41′ st Ousfar). All. Giuliatto.

ARBITRO: Farina di Ostia Lido.

(Us A. Toma Maglie, Cristina Mariano) – Nell’ultima giornata di campionato, penultima per le altre squadre, la Toma Maglie affronta il Soccer Massafra, ancora alla ricerca della salvezza. La squadra di Alberto Giuliatto, invece, arriva alla gara con la scioltezza di chi ha raggiunto l’obiettivo annuale e può togliersi solo un’altra soddisfazione. E così è: il Maglie chiude la stagione con un 3-1 contro i giallorossi

tarantini, che ora rischiano seriamente di rimanere impantanati in zona play out. Samuele Oltremarini conquista il titolo di capocannoniere grazie alla sua doppietta personale, con Tecci a completare le marcature. Il tecnico dei passerotti sceglie la canonica formazione, eccezion fatta per Dell’Anna che prende il posto di Mutisi. Dunque, Catelli a difesa della porta, Guevara, Galvez e Amato nella linea difensiva, Tecci e Alfarano sulle fasce, con Dell’Anna, Martina e Diaz al centro della mediana. Oltremarini e Serafino davanti. Pronti, via, il Massafra prova a spingere e al 2’ ottiene un calcio di rigore per il fallo di Galvez. Sul dischetto Kordic, che trasforma. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare, ma nelle prime battute sembra proprio il Massafra a voler spingere maggiormente. La Toma, comunque, prova ad attaccare appoggiandosi su Alfarano e il piede di Martina ad impostare. Le occasioni sono poche, sia da un lato che dall’altro. Molto gioco su entrambi i fronti, ma le difese prevalgono. Per la Toma ci prova Oltremarini, ma anche Alfarano e Serafino. Al 24’ il Maglie sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Lotito chiude tutto. Il pari, però, arriva solo al 41’: rigore per un fallo su Alfarano, sul dischetto si presenta Oltremarini che non sbaglia.

Nella ripresa, la Toma parte meglio, alzando subito il baricentro e cercando la vittoria. Al 5’ Oltremarini ha l’occasione per raddoppiare, ma Lotito dice no. Guevara crossa morbido per il numero 11 che trova le mani dell’estremo avversario a disinnescare. Passano sei minuti ed

è proprio Oltremarini a superare il portiere del Massafra. Quattro minuti dopo, al 15’ arriva il tris dei salentini con Tecci che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la deviazione giusta. Il Massafra prova a reagire organizzando un buon fraseggio, ma non riesce a creare pericoli

per la porta difesa da Catelli. La difesa di Giuliatto infatti chiude bene gli spazi e si porta in avanti, riorganizzando il gioco. Con Bah, Ousfar, Castellaneta e ancora Oltremarini, la Toma prova a calare il poker, ma Lotito si oppone. Con il risultato al sicuro, il tecnico del Maglie butta nella mischia Renna all’esordio stagionale e riaggregato al gruppo giallorosso dopo il brutto infortunio dello scorso anno. Dopo quattro minuti di recupero, la Toma Maglie festeggia la vittoria, salutando la stagione con la salvezza in tasca con tre giornate di anticipo.

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N. SPINAZZOLA-VIRTUS MOLA 10-1

RETI: 10′ pt e 38′ pt Ingredda (S), 15′ pt Ripanto (S), 30′ pt e 34′ pt Di Palma (S), 35′ pt Brizzi (S), 12′ st e 24′ st Musa (S), 19′ st De Marzo (M), 26′ st e 40′ st Ferrero (S)

N. SPINAZZOLA: Conte, Zingaro, Ripanto (5′ st Erminio), Brizzi, Losappio (5′ st Zinfollino), Leone, Stefanini, Repola (5′ st Colonna), Di Palma (5′ st Ferrero), Bonanno, Ingredda (5′ st Musa). All. Di Domenico.

VIRTUS MOLA: De Caro, Lisco, Looprchio, Di Cesare, Samb, Cavone, Lofoco, Lillo, Ardino, De Marzo, Casadibari. All. Cirillo.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.