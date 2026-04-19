LIVE! ECCELLENZA – Risultati 37ª giornata, classifica e prossimo turno

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(Virtus Mola, Gallipoli e Polimnia retrocesse in Promozione; Bisceglie promosso in Serie D da finalista di Coppa Italia Dilettanti in quanto il Montecchio Gallo è stato matematicamente promosso attraverso la vittoria del proprio girone di Eccellenza)

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 38 – 19ª rit. (ultima)

(26.04.2026 h 16.30)

Galatina-Atl. Racale

Atl. Acquaviva-Bisceglie

Virtus Mola-Brindisi

Taranto-Gallipoli

Ugento-Novoli

UC Bisceglie-N. Spinazzola

Canosa-Polimnia

Brilla Campi-S. Massafra

Bitonto-Taurisano

Riposa Maglie

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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Serie D; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta (se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata; se è di almeno sette punti tra seconda e terza, i playoff non si giocano e la seconda accede direttamente ai playoff nazionali) con supplementari in caso di parità al 90′, finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff accede agli spareggi nazionali. Retrocedono direttamente le ultime due della classifica; ai playout: 12esima-17esima, 13esima-16esima, 14esima-15esima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.

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(in collaborazione con calciowebpuglia.it)