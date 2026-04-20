NARDÒ – Colpo playoff, il Manfredonia crolla in tre minuti. De Sanzo: “Elogi ai ragazzi e grazie ai tifosi”

Una vittoria di nervi, cuore e intelligenza tattica. Il Nardò schianta la resistenza del Manfredonia e mette una seria ipoteca sul traguardo playoff con tre punti di vantaggio su Afragolese e Gravina a due giornate dalla fine, confermando la straordinaria attitudine degli uomini di De Sanzo nel saper graffiare nel momento di massima pressione. Dopo oltre un’ora di assedio, i neretini hanno risolto la pratica in soli tre minuti, mandando un segnale inequivocabile alle dirette concorrenti.

De Sanzo opta per la continuità, confermando il blocco reduce dal pari di Sarno. L’avvio è una partita a scacchi giocata a ritmi contenuti, dove il Manfredonia prova a pungere subito con Jallow, ben murato da Galli. La risposta del Nardò, però, è da applausi: Margheriti si coordina in una splendida sforbiciata che si stampa sul palo a portiere battuto. Sulla corsia destra Minerva e lo stesso Margheriti spingono con costanza, mettendo i brividi a Brahja in più occasioni, ma il primo tempo scivola via senza reti nonostante la superiorità territoriale dei padroni di casa.

Nella ripresa, il Nardò aumenta i giri del motore. Al 15’, De Sanzo gioca la carta della pesantezza offensiva inserendo Tedesco. Dopo un brivido corso su un colpo di testa del sipontino Balba finito fuori di un soffio, la gara cambia volto tra il 21’ e il 24’. Il vantaggio arriva grazie a capitan D’Anna, il più lesto di tutti a risolvere una convulsa mischia in area nata da un traversone di Calderoni. Il Manfredonia accusa il colpo e capitola definitivamente tre minuti dopo: Tedesco si invola centralmente e impegna il portiere in uscita, sulla respinta si avventa l’argentino Garnica che insacca a porta vuota firmando il raddoppio e la sua quinta gioia stagionale.

Il successo, unito ai risultati favorevoli dagli altri campi, permette al Nardò di portarsi a un passo dalla certezza matematica degli spareggi promozione: mancano solo tre punti da conquistare nelle ultime due giornate. Nel prossimo turno, ultima trasferta della stagione regolare a Ferrandina.

Al termine della gara, Fabio De Sanzo ha lodato la maturità dei suoi: «Avevo chiesto pazienza e cinismo. Nel primo tempo siamo stati troppo frettolosi, ma la squadra è cresciuta col passare dei minuti. Abbiamo concesso pochissimo a un avversario pericoloso e questi ragazzi meritano solo elogi. Un grazie speciale ai tifosi: il loro sostegno è stato, ancora una volta, fondamentale». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 19.04.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 32

NARDÒ-MANFREDONIA 2-0

RETI: 21′ st D’Anna, 24′ st Garnica

NARDÒ (4-4-2): Galli (15′ st Verdosci); Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Margheriti (37′ st Tursi), Addae, Risolo (39′ st De Luca), Garnica (39′ st Agrimi); D’Anna, Camara (15′ st Tedesco). All. De Sanzo.

MANFREDONIA (3-5-2): Brahja; Biagioni, Giglio, Spinelli; Rondinella (27′ st Giacobbe), Cicerelli (27′ st Esposito), Ceparano (41′ st Bonavita), Hernaiz, Balba (48′ st Sanaj); Urain (35′ st De Luca), Jallow. All. Ferrazzano.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago.

RISULTATI E CLASSIFICA