TERZA CATEGORIA – Lecce: risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno. Maglie: semifinale playoff
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 21 – 10ª rit.
(19.04.2026 h 16.30)
Lizzanello-Calimera 3-0
Merine-Club Salento Lecce 9-0
Seclì-Kick Off Ac. 0-4
Atl. Copertino-Salento Soccer Ac. 3-1
Alixias-S. Guagnano 5-2
S. Veglie-V. Collepasso 1-2
CLASSIFICA
S. Veglie 52 – promosso in Seconda Categoria
Alixias 39
Kick Off A. 38
Atl. Copertino 35
V. Collepasso 35
Lizzanello 35
Merine 34
Seclì 24
Salento Soccer A. 24
Calimera 15
S. Guagnano 12
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22 – 11ª rit.
(26.04.2026 h 16.30)
Club Salento Lecce-Alixias
Calimera-Atl. Copertino
V. Collepasso-Lizzanello
Kick Off Ac.-Merine
Salento S. Academy-Seclì
S. Guagnano-S. Veglie
NB: La giornata n. 19, ottava di ritorno, si recupererà per intero il 3 maggio
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TERZA CATEGORIA MAGLIE – SEMIFINALE PLAYOFF
Virtus Neviano-Atl. Salve 1-2
Finale (26/04): Palmariggi-Atl. Salve
Gioventù Calcio Muro promosso in Seconda Categoria