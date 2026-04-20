foto: Cajazzo, splendido gol del pariph: Coribello
CASARANO – Orgoglio e rimpianti al “Capozza”, il Crotone passa tra le disattenzioni rossazzurre
Una cornice di pubblico meravigliosa non basta al Casarano per evitare lo scivolone interno contro un Crotone in forma smagliante. Finisce con un blitz calabrese che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa: a condannare le “Serpi” sono state due leggerezze difensive in una sfida che, per quanto espresso in campo, avrebbe meritato un esito ben diverso.
Il match si accende subito sotto i cori del “Capozza”. Il Casarano parte con le marce alte: al 2′ Grandolfo non concretizza un invito d’oro di Versienti, poi sale in cattedra Cajazzo, spina nel fianco costante della difesa crotonese, che impegna ripetutamente Merelli. Al 20′ il Casarano trema ma viene graziato dall’arbitro, che annulla il gol di Musso per un fallo evidente su Bacchin. La vera tegola per mister Di Bari arriva però prima del 30′: il regista Maiello è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. L’ingresso di Celiento e il conseguente spostamento di Versienti in mediana tolgono fluidità alla manovra, nonostante il sacrificio di Ferrara nel tenere uniti i reparti.
Dopo un inizio di secondo tempo più tattico, al 7′ il Crotone sblocca l’equilibrio: una conclusione di Zunno beffa Baccin, portando avanti gli ospiti. Il Casarano ha però il merito di non disunirsi e al 21′ trova il pareggio con una gemma assoluta: Cajazzo si lancia in un’azione personale travolgente che culmina nel gol dell’1-1, prima di finire anche lui sulla lista degli infortunati. Nel finale, i rossazzurri sfiorano il sorpasso con il subentrato Perez, ma al 39′ arriva la doccia fredda. Un’incertezza fatale della retroguardia salentina regala a Musso il pallone del definitivo 1-2. Gli ultimi assalti di Chiricò su punizione non cambiano il destino della gara.
Nonostante la sconfitta, il Casarano esce tra gli applausi convinti del proprio pubblico, che ha apprezzato la generosità della prestazione. Sebbene il piazzamento nella griglia playoff sia già matematicamente garantito, questo stop fa scivolare la squadra più indietro in classifica. Tutto verrà deciso nell’ultimo turno di campionato, dove si stabilirà la posizione definitiva per gli spareggi promozione. Il Casarano chiuderà la stagione regolare domenica alle 18 ad Altamura.
—
IL TABELLINO
Casarano, stadio “G. Capozza”
domenica 19.04.2026, ore 20.30
Serie C/C 2025/26, giornata 37
CASARANO-CROTONE 1-2
RETI: 7′ st Zunno (CR), 21′ st Cajazzo (CA), 39′ st Musso (CR)
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti (18′ st D’Alena), Bachini (13′ st Negro), Mercadante, Giraudo; Cajazzo (29′ st Cerbone), Maiello (29′ pt Celiento), Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti (29′ st Perez). All. Di Bari.
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (1′ st Veltri), Armini, Di Pasquale, Guerra; Bruno, Vinicius, Gallo (81′ Calvano); Energe (81′ Cocetta), Musso (88′ Russo), Zunno (65′ Maggio). All. Longo.
ARBITRO Restaldo di Ivrea.