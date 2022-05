LA CRONACA – Majer-gol ed il Pordenone è ko: IL LECCE SI RIPRENDE LA SERIE A!!!

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Lecce, che ha battuto 1-0 il Pordenone superando l’ultimo ostacolo per la meritata Serie A. I giallorossi hanno tenuto lontane le inseguitrici, prendendosi così la vittoria del campionato e con essa il ritorno nell’olimpo del calcio italiano.

Baroni sceglie per il suo 4-3-3 Tuia in difesa e Majer a centrocampo, le uniche novità rispetto alla formazione di Vicenza. E’ modulo speculare per Tedino, che sceglie il tridente Candellone-Butic-Cambiaghi. Inizio ad alta intensità del Lecce, che preme alla ricerca del vantaggio. Al sesto Coda scalda i guantoni di Fasalino, cercando un destro al volo da fuori che trova la presa del portiere ospite. Lo stesso si supera al nono, quando Strefezza cerca il destro a giro che il portiere devia sul palo. All’undicesimo Strefezza crossa teso per Di Mariano, spizzata e palla al lato di un nulla. Dopo un timido tentativo alto di Candellone al quarto d’ora, tre minuti più tardi tocca ancora al numero 10 del Lecce incunearsi in area friulana calciando male da ottima posizione. Ancora Fasalino decisivo al ventunesimo, quando in tuffo dice di no al destro piazzato dal limite di Majer. L’azione prosegue e Gendrey appoggia a Strefezza, il cui siluro è alto di pochissimo. Al 26′ Coda dal limite cerca il jolly, palla alta sul fondo di non molto. Alla mezz’ora palla d’oro di Coda per Gallo, appoggio in mezzo per Majer e tocco clamorosamente alto a porta praticamente vuota. Brivido per i tifosi giallorossi al minuto 33 quando il tiro-cross di Cambiaghi costringe Gabriel all’intervento sul primo palo. Nel minuto seguente prima Strefezza e poi Coda non riescono ad impensierire Fasalino. L’italo-brasiliano ci riprova al 44′, il suo destro è potente ma fuori di pochissimo.

Nella ripresa il Lecce riprende da dove aveva lasciato e stavolta lo fa con efficacia, trovando il gol già al 47′: Di Mariano si accentra ed imbecca per Majer che, solissimo, di testa la insacca all’angolino. Tre giri di lancette e Coda si apre bene lo spazio al limite, calciando poi però troppo centralmente per impensierire Fasalino. Al 54′ Coda si mangia il raddoppio girando alto di testa la sponda di capitan Lucioni. Ancor peggio fa, un minuto dopo, Di Mariano, che solo ad un metro dalla porta di Fasalino appoggia al lato il cross di Gallo. Al 68′ Coda riceve una palla vagante e cerca il pallonetto, palla al lato di pochi centimetri. Settantesimo ed il portiere neroverde torna protagonista opponendosi in tuffo alla girata di testa di Di Mariano, diretta all’angolino basso. Nel finale i giallorossi controllano agevolmente e si prendono il successo: IL LECCE E’ IN SERIE A!