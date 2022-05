LECCE – Esplode il popolo giallorosso: è realtà la decima promozione in Serie A!

Il triplice fischio del signor Piccinini di Forlì, che ha messo fine alle ostilità tra Lecce e Pordenone, ha ufficializzato la decima promozione del Lecce in Serie A della sua storia, dando il via alla grande festa del popolo giallorosso, sparso per l’Italia e per il mondo. Un risultato straordinario e, per certi versi, inaspettato, quantomeno nelle modalità, quello ottenuto dalla squadra allenata da Marco Baroni che, a livello personale, bissa la promozione in A guadagnata col Benevento nella stagione 2016-17 e affianca la promozione, ottenuta dal calciatore, col Lecce di Carlo Mazzone nel 1987-88 a quella conseguita da allenatore, mai successo prima nella storia dell’Us Lecce.

Baroni, dunque, va a unirsi al ristretto gruppetto di allenatori in grado di portare il Lecce dalla Serie B alla Serie A. Prima del tecnico fiorentino, ci sono riusciti:

1. Eugenio Fascetti, da secondo in classifica, nel campionato di Serie B 1984-85 (il Lecce poi retrocesse nel 1985-86);

2. Carlo Mazzone, da secondo in classifica, nel campionato di Serie B 1987-88 con Marco Baroni calciatore (il Lecce poi retrocesse nel 1990-91);

3. Bruno Bolchi, da quarto in classifica, nel campionato di Serie B 1992-93 (il Lecce poi retrocesse nel 1993-94);

4. Gianpiero Ventura, da terzo in classifica, nel campionato di Serie B 1996-97 (il Lecce poi retrocesse nel 1997-98);

5. Nedo Sonetti, da terzo in classifica, nel campionato di Serie B 1998-99 (il Lecce poi retrocesse nel 2001-02);

6. Delio Rossi, da terzo in classifica, nel campionato di Serie B 2002-03 (il Lecce poi retrocesse nel 2005-06);

7. Giuseppe Papadopulo, dopo i playoff, nel campionato di Serie B 2007-08 (il Lecce poi retrocesse nella stagione 2008-09);

8. Luigi De Canio, da primo in classifica, nel campionato di Serie B 2009-10 (il Lecce poi retrocesse direttamente in Lega Pro per combine nel 2011-12);

9. Fabio Liverani, da secondo in classifica, nel campionato di Serie B 2018-19 (il Lecce poi retrocesse nella stagione 2019-20);

—

10. Marco Baroni, da primo in classifica, nel campionato di Serie B 2021-22.