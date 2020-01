LA CRONACA – Magia De Paul e il Lecce si scioglie. Tre punti all’Udinese, è crisi giallorossa

Terza sconfitta di fila per il Lecce, battuto tra le mura amiche per 0-1 anche dall’Udinese. I giallorossi partono bene e sono sfortunati, ma quando sono gli avversari ad accelerare oppongono una resistenza molle e senza carattere. Mancosu e compagni sono ancora fuori dalla zona retrocessione, ma chi è davanti inizia ad allontanarsi.

Liverani propone il suo solito 4-3-1-2 con una sorpresa in attacco, dove Lapadula dà forfait in extremis e viene sostituito da Babacar. Gotti risponde con il 3-5-2 e preferendo Nestorovski a Lasagna come partner di Okaka. Nelle primissime battute la squadra più propositiva è l’Udinese, che prova a gestire il pallino del gioco, trovando però ben presto la reazione veemente dei giallorossi. Prima occasione al 6′, quando Babacar fa sobbalzare il Via del Mare con una rovesciata su cross di Donati. Mancosu e compagni premono ma sbagliano nei pressi dell’area avversaria almeno fino al 18′ quando solo la parata a terra di Musso nega il vantaggio a Falco dal limite. Al 21′ Lecce a un soffio dal gol: siluro di Babacar dai 25 metri e traversa, poi sulla ribattuta Falco per Mancosu e tiro sotto l”incrocio deviato dall’estremo friulano in corner. A metà tempo tanti capovolgimenti di fronte, ma le difese fanno bene guardia, con attenzione. Al 38′ Mancosu si libera benissimo al limite, concludendo al lato di non molto. Primo tiro di marca friulana al 41′ con la botta di Mandragora deviata in corner da Gabriel.

Nella ripresa parte bene l’Udinese, che troverebbe il vantaggio al 47′ con Okaka: annullato dal VAR per fuorigioco. I giallorossi sono meno precisi che nella prima frazione, e allora al 61′ De Paul da fuori prova a rompere gli indugi con una bordata di destro alta da poco. Sessanta secondi e timida girata di Babacar che termina tra le braccia di Musso. Cinque minuti dopo Gabriel respinge un cross da corner e Mandragora calcia di prima intenzione, trovando solo l’esterno della rete. Più preciso Fofana un minuto dopo, ma Gabriel blocca la sa conclusione in due tempi. Al 75′ Petriccione al volo dal limite e palla alta di pochissimo. Due minuti dopo Udinese a un passo dal vantaggio con Lasagna, sul quale è decisivo l’intervento in uscita bassa di Gabriel. Quando il match sembrava destinato al pareggio, ecco l’episodio che ne sconvolge il finale. Minuto 88, sugli sviluppi di un corner De Paul raccoglie in area avversaria e approfitta della molle opposizione dei difensori di Liverani. Nei sei minuti di recupero praticamente non si gioca. Per il Lecce è un bruciante ko.

Nel prossimo turno Lecce in campo ancora di lunedì a Parma.

