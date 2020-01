LIVE! LECCE-UDINESE, il tabellino

Il Lecce torna in campo e lo fa affrontando, domani alle 18, l’Udinese tra le mura amiche. Un match importantissimo e mister Liverani lo sa bene, come si può chiaramente evincere dalle parole rilasciate in conferenza stampa. “Dopo questa sosta ho trovato il gruppo bene – ha affermato il tecnico romano – perché ho visto…