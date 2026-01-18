LA CRONACA – Lecce, il copione non cambia. Resiste finché può, col Milan altro ko di misura

Più difficoltà e meno scioltezza, ma il risultato è lo stesso e il Lecce esce sconfitto per 1-0 la seconda volta in pochi giorni da San Siro, stavolta sul campo del Milan. I giallorossi soffrono grossomodo per tutta la durata del match, non riuscendo mai ad alleggerire la pressione rossonera e capitolando in un momento in cui il gol avversaria sembrava poter arrivare da un momento all’altro. La classifica dice così terz’ultimo posto al pari della Fiorentina.

Di Francesco ridisegna la sua squadra con il 3-5-2 inserendo Ndaba ed abbassando Pierotti. Stesso modulo, il classico, per Allegri con Pulisic-Leao davanti. Il Milan parte forte e al quinto Saelemaekers di sinistro non manca di molto la porta di Falcone. Due minuti più tardi Gabbia di testa, palla lenta ed imprecisa al lato. Al 17′ si vede anche il Lecce in area avversaria, tiro-cross di Pierotti e Tomori a salvare. Alla mezz’ora il cross di Sottil per la girata di Stulic, alta sopra la traversa. Al 34′ ripartenza rossonera e servizio di Saelemaekers per Pulisic che in diagonale impegna Falcone, ben posizionato e che respinge in corner.

Nella ripresa il copione non cambia ed è la formazione di casa a provare a fare la partita. Al 53′ pericoloso Gabbia di testa, il centrale stacca bene e libero ma manda alto. Tre minuti più tardi Estupinan da fuori, mancino alto sopra la traversa. I rossoneri insistono e nell’azione seguente è invece decisivo Falcone per dire di no al mancino di Ricci. Dall’angolo seguente il portiere sbaglia l’uscita ma Gabbia non ne approfitta e devia sul fondo. Prodigioso Falcone al sessantaduesimo su Pulisic che duetta con Leao e poi di destro trova il portiere giallorosso in opposizione. Ora il Milan domina, altri due minuti e Rabiot manda alto da buona posizione. Dopo non poca resistenza, il Lecce subisce il gol avversario al 76′: lancio per Saelemaekers che stoppa e crossa per Fullkrug, colpo di testa vincente e vantaggio rossonero. Nel finale si vedono i giallorossi solo con un mancino da fuori di Maleh largo di non molto. Il match si chiude sull’1-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Lazio, sabato alle 20.45.

