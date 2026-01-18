LIVE! MILAN-LECCE, il tabellino
LIVE! MILAN-LECCE, il tabellino
Milano, stadio “Meazza-San Siro”
domenica 18.01.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 21
MILAN-LECCE 1-0
RETI: 76′ Fullkrug
— FINALE —
MILAN (3-5-2): Maignan – Tomori, Gabbia, De Winter – Saelemaekers (80′ Athekame), Ricci (73′ Loftus-Cheek), Jashari (87′ Modric), Rabiot, Estupinan – Pulisic (72′ Fullkrug), Leao (87′ Nkunku). A disposizione: Terracciano, Torriani, Y. Fofana, Odogu, Pavlović, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.
LECCE (3-5-2): Falcone – Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba – Pierotti, Gandelman, Ramadani (84′ Maleh), Coulibaly, Gallo (84′ N’Dri) – Stulic (69′ Morente), Sottil (54′ Banda). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, S. Fofana, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Marchwiński, Kaba, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Luca Zufferli sez. Udine (Ceccon-Laudato; IV Marcenaro; VAR Nasca-Mazzoleni).
NOTE: Ammoniti De Winter (M), Ramadani. Rec. 1′ pt.