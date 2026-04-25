LA CRONACA – Lecce, così è troppo poco. Di buono da Verona solo il +1 sulla Cremonese

Il Lecce fa un altro minimo passettino in avanti nella lotta salvezza, fermato sullo 0-0 dal Verona in una partita davvero troppo brutta per la Serie A. I giallorossi confermano l’imbarazzo nella confidenza con il gol che al Bentegodi raggiunge limiti eccessivi. Di buono c’è soltanto la classifica che ora dice +1 sulla Cremonese.

Di Francesco conferma il 4-2-3-1 alzando la presenza offensiva con l’inserimento di Gandelman sulla trequarti e l’allenamento di Coulibaly. Per Sammarco è 3-4-2-1 con Bowie terminale offensivo. Equilibrio nelle battute iniziali che il Verona prova a rompere al quarto d’ora, quando Belghali scappa su Gallo e impegna Falcone, bravo poi anche su Akpa-Akpro. Risposta giallorossa al ventisettesimo, quando il retropassaggio di Frese è intercettato da Pierotti su cui è decisivo Montipò in uscita. Al 37′ destro di Banda da fuori, palla ampiamente al lato.

Nella ripresa pericoloso Pierotti al 50′, anticipato in fallo laterale al momento della conclusione. Cinque minuti più tardi Suslov si libera al tiro da fuori, Falcone blocca a terra sicuro. Al settantatreesimo Banda scappa e la tocca dietro per Cheddira, che tocca malissimo al lato. Due giri di lancette e il tiro-cross di Banda quasi sorprende Montipò, la cui deviazione in corner è decisiva. Dalla bandierina seguente Cheddira devia al lato. Ancora l’attaccante italo-marocchino al 79′, destro diagonale da posizione defilata e respinta di Montipò. Minuto 83 e punizione dal limite per il mancino di N’Dri, che spara alle stelle. Al novantesimo N’Dri mette in mezzo, Montipò respinge e poi Camarda ha stoppato sulla respinta. Al 94′ il Verona trova il gol con Edmundsson che però colpisce Falcone in uscita, così il VAR annulla subito. Il match si chiude sullo 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena a Pisa, venerdì alle 20.45.

IL TABELLINO

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