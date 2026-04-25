ph: Wikipedia/Arne Müseler
LIVE! VERONA-LECCE, il tabellino
LIVE! VERONA-LECCE, il tabellino
Verona, stadio “M.A. Bentegodi”
sabato 25.04.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 34
VERONA-LECCE 0-0
RETI:
— FINALE —
VERONA (3-5-2): Montipò – Nelsson, Bella-Kotchap (51′ Valentini), Edmundsson – Belghali (87′ Lirola), Akpa Akpro (62′ Sarr), Gagliardini, Bernede (87′ Vermesan), Frese – Suslov (62′ Lovric), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradarić, Slotsager, Harroui, Tomich, Cham, Ajayi, El Musrati. Allenatore: Paolo Sammarco.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Jean, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Pierotti (90′ Camarda), Gandelman (60′ Ngom), Banda (80′ N’Dri) – Stulic (60′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Davide Massa sez. Imperia (Meli-Alassio; IV Marcenaro; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio).
NOTE: Ammoniti Akpa Apro, Valentini (V), Coulibaly, Ramadani, Cheddira, N’Dri, Veiga (L). Rec. 1′ pt., 5′ st.