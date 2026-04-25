Il Salento e i suoi sport: un vero paradiso per chi ama il movimento all’aria aperta

Chi cerca informazioni sugli sport da praticare durante una vacanza nel Salento si trova davanti a una scelta davvero ricca. La penisola nel cuore del tacco d’Italia non è infatti nota solamente per il suo mare cristallino, ma è anche un territorio che offre condizioni naturali eccezionali per chi vuole abbinare relax e attività fisica. Basti ricordare la presenza di un vento costante, del mare pulito, delle campagne silenziose e delle coste frastagliate, che rendono il Salento uno dei contesti più completi d’Italia per la pratica sportiva all’aperto, in ogni stagione.

Windsurf e kitesurf: il regno del vento salentino

Il Salento è famoso tra gli appassionati di sport acquatici per una ragione precisa: il vento soffia quasi sempre, e soffia bene! Le coste tra Porto Cesareo, Torre San Giovanni e Santa Maria di Leuca sono frequentate da windsurfisti e kitesurfisti provenienti da tutta Europa, attratti da condizioni che in molti altri luoghi del Mediterraneo è difficile trovare.

In particolare, la zona di Pescoluse e la costa ionica in estate sono animate da scuole e centri attrezzati che offrono corsi per tutti i livelli, dai principianti assoluti agli agonisti. Anche il sup, il surf su tavola con pagaia, si è diffuso molto negli ultimi anni ed è praticabile in quasi tutte le marine del territorio.

Snorkeling e immersioni: un mondo sommerso tutto da scoprire

Il fondale salentino è tra i più interessanti del Mediterraneo centro-meridionale, con grotte marine, praterie di posidonia e una fauna ittica ancora abbondante. In particolare, le acque intorno a Porto Badisco, Castro e Santa Cesarea Terme sono tra le mete preferite di chi pratica snorkeling e diving.

Diversi centri di immersione operano lungo la costa adriatica e ionica, offrendo uscite guidate, noleggio di attrezzatura e corsi di certificazione per subacquei. Non serve essere esperti: molte grotte e secche costiere sono accessibili anche a chi nuota semplicemente con maschera e pinne, regalando spettacoli naturali difficili da dimenticare.

Ciclismo e mountain bike: pedalare tra ulivi e masserie

Il Salento è territorio piatto o dolcemente ondulato, cosa che lo rende ideale per il cicloturismo. Centinaia di chilometri di strade secondarie attraversano campagne costellate di ulivi secolari, muretti a secco, masserie storiche e piccoli borghi imbiancati a calce.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati percorsi ciclabili segnalati, in parte recuperati da vecchie ferrovie dismesse come la tratta della Sud Est, e oggi in parte trasformata in greenway. Per chi preferisce terreni più tecnici, alcune zone dell’entroterra e della costa rocciosa offrono tracciati adatti alla mountain bike. Molte strutture ricettive mettono a disposizione bici a noleggio, e in quasi tutti i centri turistici si trovano punti di noleggio anche per e-bike.

Tennis, padel e sport di squadra: l’offerta dei villaggi e dei centri sportivi

Chi non vuole rinunciare agli sport di racchetta anche in vacanza troverà nel Salento una rete di strutture sportive sorprendentemente ben distribuita sul territorio. Villaggi turistici, resort e centri sportivi offrono campi da tennis e da padel, spesso con istruttori disponibili per lezioni individuali o tornei amatoriali. Il padel in particolare ha vissuto un’esplosione di popolarità anche in questa zona, con nuovi impianti aperti sia nelle città principali come Lecce, Gallipoli e Otranto, sia nei centri minori.

Alcune strutture organizzano anche tornei settimanali durante l’alta stagione, un modo divertente per socializzare e conoscere altri turisti.

Trekking e cammini: scoprire il Salento a piedi

Il Cammino del Salento è forse l’esperienza più autentica che questo territorio possa offrire a chi ama muoversi lentamente e osservare il paesaggio con attenzione. Si tratta infatti di uno splendido itinerario a piedi, che collega Lecce a Santa Maria di Leuca, attraversando borghi, chiese rupestri, masserie e tratti di costa davvero selvaggia, per un totale di circa 170 chilometri percorribili in più tappe.

Anche senza affrontare un cammino lungo, il Salento offre pur sempre innumerevoli occasioni per escursioni giornaliere tra la campagna e la costa. Le Cesine, la riserva naturale vicino a Lecce, e la zona attorno a Porto Selvaggio offrono sentieri naturalistici adatti a famiglie, appassionati di birdwatching e a chiunque voglia semplicemente camminare immerso nella natura mediterranea.