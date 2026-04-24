PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 31ª giornata
Dopo 31 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
21 RETI: Pignataro (Squinzano);
18 RETI: Espindola (Acaya e Roca), Sanyang (Leverano);
13 RETI: Afrune (P. Bagnolo), Ruibal (Atl. Tricase);
12 RETI: Ancora (Squinzano), Iurato (F. Taviano), Bari (Ostuni);
11 RETI: Laena (Leverano), Manta Andrea (Mesagne), Siverio Perez (Manduria), Fatty (4 Copertino, 7 Mesagne);
10 RETI: Colucci (R. Putignano), Baclet (2 F. Taviano, 8 Acaya e Roca)
9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Manisi (6 F. Taviano, 3 Atl. Tricase), Cilenti (Manduria);
8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Momar Thiam (Ostuni), Sowe (Ostuni), Lorusso (Atl. Tricase), Romanazzo (V. Locorotondo), Zolezzi (Ostuni);
7 RETI: Gennari (F. Taviano), Novelli (R. Putignano), Mastronardi (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Di Giulio (Carovigno), Diop Idrissa (1 P. Bagnolo, 6 V. Matino), Secka (Ginosa);
6 RETI: Nestola (Copertino), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Telesca (Ginosa), Cocciolo (Squinzano), Mirizzi (Sava), Alemanni (Leverano);
5 RETI: Faccini (Ginosa), Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Cecchin (Manduria), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Almeyra (Acaya e Roca), Pasculli (Leverano), Fabiano (Sava), De Carlo (Mesagne), Diop Mamadou (Mesagne), Mbaki (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Daugenti (R. Putignano), Castrì (F. Taviano), Laera (R. Putignano), Garcia Coronado (V. Matino), Longo L. (Arboris Belli), Fornaro Dom. (R. Putignano), Amico (Atl. Tricase);
4 RETI: Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Molina (Ginosa), Semeraro (Ostuni), De Pasquale (Ostuni), Richella (Sava), Piccinno (Acaya e Roca), Frumento (Ostuni), Quarta Chr. (Squinzano), Stella (Copertino), Alessandrì (3 Bagnolo, 1 Taviano), Maiolo (Atl. Tricase), Ciriolo (V. Matino), Porpora (Acaya e Roca), Ferreyra (Arboris Belli), Pouye (Copertino), Vantaggiato (Carovigno);
3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi), Natale J. (V. Locorotondo), Iaia S. (Squinzano), Giannuzzi (1 F. Taviano, 2 V. Matino), Perrone Mattia (Carovigno), Maraschio (Acaya e Roca), Villani Gio. (Ginosa), Gningue M. (Mesagne), Lacirignola (V. Locorotondo), Mariano (Leverano), Strambelli (Squinzano), Ndom (Mesagne), De Marco (Trepuzzi), Libertini (Squinzano), Gueye (Squinzano), Lippo (Sava);
2 RETI: 45 calciatori;
UNA RETE: 91 calciatori