LECCE – Di Francesco e le armi anti-Verona: “Più incisivi sottoporta, Camarda ci aiuterà. Dietro tocca a Jean”

Eusebio Di Francesco ha presentato dal ritiro veneto la partita contro l’Hellas Verona, appuntamento in cui il Lecce vorrà fare bottino pieno per accelerare nella corsa salvezza.

Il tecnico inizia con un messaggio particolare a un anno dalla scomparsa di Graziano Fiorita, venuto a mancare il 24 aprile 2025 dal ritiro di Coccaglio dove il gruppo allora allenato da Giampaolo stava preparando la sfida con l’Atalanta: “Oggi è una giornata particolare, c’è il ricordo di Graziano Fiorita, che è rimasto nei cuori di tutti noi. La sua mancanza si sente e lo ricorderemo con un minuto di silenzio prima dell’allenamento. Sappiamo che è sempre qui con noi. Ci tenevano tutti quelli che lavorano qui, mi hanno trasmesso il desiderio di volerlo ricordare. Abbraccio la famiglia, i figli e Azzurra”.

Gruppo in ritiro

DiFra è positivo: “Devo dire che abbiamo lavorato bene, con attenzione, ho visto la squadra nel focus dell’allenamento. Sono segnali importanti anche se la risposta arriverà dalla partita. Abbiamo scelto di rimanere in ritiro per preparare queste due gare importanti, vivere costantemente insieme e prepararci al meglio. Ora la più importante è quella di domani”

Crescita

Abbiamo parlato tanto di Lecce-Fiorentina, è stata importante la prestazione – continua l’allenatore abruzzese-. Logico, volevamo i tre punti ma la squadra ha creato tanto e mi è piaciuto. Ha concesso poco agli avversari e c’è stato il gol. Dobbiamo abbattere questi minuti di disattenzione, dobbiamo avere maggiore convinzione sottoporta e ciò deve darci forza”

Gioca Jean

Sarà indisponibile causa squalifica Tiago Gabriel. Di Francesco chiarisce il nome del sostituto e fa il punto: “Devo dire che dietro abbiamo perso Gaspar, era un punto di riferimento d’esperienza e trascinava la linea difensiva. Sono contento del lavoro dei ragazzi, tanti stanno crescento. Tiago ci mancherà, Jean sarà il sostituto”.

Camarda per le due punte

Da martedì è tornato in gruppo anche Francesco Camarda. Con lui il Lecce ora ha a disposizione tre punte: “Camarda l’ho trovato vivace, voglioso, non mi ha dato sensazione di avere paura del contatto fisico. È un’arma in più per il finale di stagione, potrei sfruttarlo per giocare con due punte in base alla mia squadra, alle situazioni della partita e agli avversari”

Numero 19

Di Francesco parla poi di Lameck Banda: “Ha fatto un lavoro saltuario, questa settimana è stata corta rispetto alle altre avendo giocato di lunedì e giocando sabato. È stato in differenziato, ieri era con la squadra in parte, oggi sarà a disposizione. Sarà a me scegliere se farlo partire dall’inizio”.

Trequartista

E infine: “Gandelman lo stiamo gestendo in maniera intelligente, il suo problema non è passato del tutto, ma ha migliorato la sua condizione. Non ha avuto continuità nell’ultimo periodo ma attraverso il lavoro sta crescendo dal punto di vista prestativo, si è visto con la Fiorentina e potrebbe partire dall’inizio”.